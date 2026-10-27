Αντιδράσεις στην Αργεντινή για την θέση του Μέσι στην «Χρυσή Μπάλα» -«Υποβίβασαν τον GOAT στη μέτρια πέμπτη θέση» - iefimerida.gr

Ο Χάρι Κέιν ήταν ο μεγάλος νικητής της «Χρυσής Μπάλας» για το 2026, με τον Τύπο της Αργεντινής να μην... χαίρεται ιδιαίτερα με τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της «Χρυσής Μπάλας», την οποία κατέκτησε ο Χάρι Κέιν, έχει προκαλέσει διχασμό στα διεθνή Μέσα. Μπορεί ο Άγγλος επιθετικός να «έγραψε» ασύλληπτα νούμερα την περασμένη σεζόν, ωστόσο ο αργεντίνικος Τύπος θεωρεί ότι ο Λιονέλ Μέσι αδικήθηκε.

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Συγκεκριμένα, η εφημερίδα «Olé» επέλεξε να σχολιάσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με σαρκαστική διάθεση, μέσα από πρωτοσέλιδο της Τρίτης (27/10). Ο τίτλος «Aunkane ganes o pierdas», είτε κερδίσεις είτε χάσεις Κέιν, αποτελεί λογοπαίγνιο με το όνομα του Κέιν.

Ουσιαστικά, οι Αργεντινοί αναφέρουν πως - όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας - ο Μέσι θα είναι πάντα ο κορυφαίος στα μάτια τους.

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Όσα αναφέρει ο Τύπος της Αργεντινής για την χρυσή μπάλα του Κέιν και τον Λιονέλ Μέσι

Η εφημερίδα «Olé» της Αργεντινής, έγραψε χαρακτηριστικά: «Για εμάς, ο Μέσι είναι πάντα ο καλύτερος, ακόμη κι αν οι Ευρωπαίοι επέλεξαν τον ποδοσφαιριστή της Μπάγερν Μονάχου και έδωσαν στον μεγαλύτερο θρύλο στην ιστορία μόλις την πέμπτη θέση».

Μάλιστα, ο αργεντίνικος Τύπος το πήγε ένα βήμα... παραπέρα, καθώς δεν περιορίστηκε στην αμφισβήτηση του αποτελέσματος. Συγκεκριμένα, οι δημοσιογράφοι της χώρας έφεραν στο προσκήνιο τον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026, όταν η Αργεντινή απέκλεισε την Αγγλία, κάνοντας για ανεξίτηλο στίγμα στην καριέρα του Άγγλου φορ.

Συγκεκριμένα, η «Olé» έγραψε: «Το στίγμα της ήττας από τον Μέσι και την Αργεντινή στον ημιτελικό δεν θα σβήσει ποτέ. Παρ’ όλα αυτά, ο Λιονέλ Μέσι θα παραμείνει ο κορυφαίος για εμάς, κάτι που απέδειξε για ακόμη μία φορά και στο Παγκόσμιο Κύπελλο».