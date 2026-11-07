Λιντς - Τότεναμ 1-0: «Στάση» Elland Road για την ομάδα του Ντε Τσέρμπι -«Χρυσή» αλλαγή ο Οκαφόρ - iefimerida.gr

Την πρώτη της νίκη μετά τον Σεπτέμβριο πανηγύρισε η Λιντς που άντεξε στην πίεση της Τότεναμ και με «χρυσό» γκολ του Οκαφόρ επιβλήθηκε με 1-0 για την 10η αγωνιστική της Premier League.

Η Τότεναμ πίεσε μέχρι τέλους για την ισοφάριση ωστόσο η Λιντς υπερασπίστηκε με νύχια και με δόντια το υπέρ της προβάδισμα κι αν και καρδιοχτύπησε στις καθυστερήσεις, το τελικό σφύριγμα την βρήκε νικήτρια, κάτι που είχε να... γευτεί μήνες και μετρούσε τρεις σερί ήττες στο γήπεδό της, το «Elland Road».

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Ο Οκαφόρ εξελίχθηκε σε «χρυσή» αλλαγή μιας και ο επιθετικός των γηπεδούχων πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 77’ και μόλις δύο λεπτά αργότερα πέτυχε το γκολ που έκρινε και τη νίκη για την ομάδα του. Στην όγδοη θέση με 16 βαθμούς η Λιντς, δέκατοι παρέμειναν οι «πετεινοί» με 10 πόντους.

«Άσφαιρη» η Τότεναμ, είχε Οκαφόρ η Λιντς

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με την Τότεναμ να καλείται να διαχειριστεί και ένα απρόοπτο λίγο πριν από την ανάπαυλα. Συγκεκριμένα, στο 43ο λεπτό ο Ντόμινικ Σολάνκε αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο λόγω τραυματισμού, με τον Ματίς Τελ να περνά στη θέση του.

Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν να αλλάξουν την εικόνα της αναμέτρησης, προχωρώντας σε τριπλή αλλαγή στο 65’. Οι Γκάλαχερ, Κουλουσέφσκι και Μπεντανκούρ πήραν τις θέσεις των Πόρο, Μαρμούς και Φερνάντες, σε μια προσπάθεια της Τότεναμ να αποκτήσει μεγαλύτερη επιθετική δυναμική και να αναζητήσει το γκολ που θα της έδινε το προβάδισμα.

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Ωστόσο, τη λύση για τη Λιντς έδωσε ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε από τον πάγκο. Ο Οκαφόρ αντικατέστησε τον Νμέτσα στο 77ο λεπτό και μόλις δύο λεπτά αργότερα εξελίχθηκε στον μεγάλο πρωταγωνιστή, βρίσκοντας δίχτυα στο 79’ και δίνοντας στους γηπεδούχους το πολύτιμο προβάδισμα.

Η Τότεναμ προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Γουίλιαμς-Μπάρνετ να περνά στον αγωνιστικό χώρο στο 83ο λεπτό αντί του Κούντους, όμως δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης. Η Λιντς διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, πανηγυρίζοντας τους τρεις βαθμούς.