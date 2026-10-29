Λίβερπουλ - Τσέλσι 1-1 (6-5 πεν.): Η μπίλια έκατσε στο... κόκκινο -Ήρωας ο Μαμαρντασβίλι έσωσε τον Τσιμίκα [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Λίβερπουλ έμεινε στο 1-1 με την Τσέλσι στο «Άνφιλντ», όμως, οι «κόκκινοι» στα πέναλτι νίκησαν με 6-5 με ήρωα τον Μαμαρντασβίλι και παραλίγο μοιραίο τον Τσιμίκα και πέρασαν στους «8» του Carabao Cup.

Στα προημιτελικά του Carabao Cup πέρασε η Λίβερπουλ! Η ομάδα του Άντονι Ιραόλα επικράτησε στα πέναλτι της Τσέλσι με 6-5 με την κανονική διάρκεια του αγώνα να λήγει με 1-1 σκορ στο «Άνφιλντ». Στη... ρώσικη ρουλέτα μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι με τα σουτ που έπιασε. Παραλίγο... μοιραίος ο Κώστας Τσιμίκας με το πέναλτι που έχασε, ενώ μπορούσε να γίνει ήρωας.

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Ο Έλληνας αμυντικός ήταν εκείνος που ανέλαβε να εκτελέσει το πέμπτο πέναλτι των γηπεδούχων, όμως, έστειλε την μπάλα αρκετά ψηλά και άουτ. Ωστόσο, αυτό δεν στοίχισε στους «κόκκινους», καθώς ο Γεωργιανός κίπερ ήταν εκεί που έπρεπε όταν έπρεπε και με την επέμβασή του στο πέναλτι του Εμανουέλ Εμενγκά συνέβαλλε τα μέγιστα, ώστε η Λίβερπουλ να περάσει στην επόμενη φάση του θεσμού.

Μοιραίος για τους «μπλε» του Λονδίνου στο τέλος της διαδικασίας των πέναλτι ο Γουέσλεϊ Φοφανά που έστειλε την μπάλα πολύ έξω, ενώ νωρίτερα είχε στείλει την μπάλα στο δοκάρι των γηπεδούχων ο Μπάρκο. Άστοχος για τη Λίβερπουλ, πέρα από τον Κώστα Τσιμίκα, ήταν και ο Ράιαν Γκράφενμπερχ.

Λίβερπουλ - Τσέλσι: Όλα... ίδια

Από το πρώτο λεπτό το παιχνίδι ήταν δυνατό με τις δύο ομάδες να δείχνουν ότι ήθελαν να παίξουν ανοιχτά και επιθετικά. Η Λίβερπουλ ήταν εκείνη που είχε την μπάλα στην κατοχή της περισσότερη ώρα. Παρόλα αυτά οι επιθετικές προσπάθειες των γηπεδούχων δεν ήταν άρτιες. Δεν ήταν αυτές που έπρεπε και έτσι δεν μπορούσαν εύκολα να βρουν τον στόχο.

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Ο Χάκπο είχε την μπάλα αρκετές φορές στα πόδια του. Ωστόσο, οι μονομαχίες του με τους μπακ της Τσέλσι ήταν πολλές και δυνατές με τον Γάλλο εξτρέμ να δείχνει ότι μπορεί να τους βάλει δύσκολα με την τεχνική του κατάρτιση στους αμυντικούς των Λονδρέζων.

Παρόλα αυτά οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που πήραν το προβάδισμα στο 40' με εύστοχο πέναλτι του Ρότζερς.

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Η απάντηση για τη Λίβερπουλ ήρθε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον Χάκπο στο 43' από τα 11 βήματα να κάνει το 1-1 που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Λίβερπουλ - Τσέλσι: Σπουδαίο ματς χωρίς... νικητή

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός δεν έπεσε καθόλου. Μιας και οι εντολές των προπονητών ήταν οι ίδιες. Τόσο η Λίβερπουλ, όσο και η Τσέλσι έπαιζαν το ίδιο ανοιχτά, θέλοντας να εκμεταλλευτούν τους κενούς χώρους και την ποιότητα που διέθεταν.

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Από τη μία οι φιλοξενούμενοι με τον Ρότζερς να κρατάει την μπάλα και να προσπαθεί να κερδίσει μονομαχίες και μέτρα εντός του αγωνιστικού χώρου. Από την άλλη ο Μπαρκολά που έδειχνε ανά στιγμές να είναι μόνος του στην επίθεση της Λίβερπουλ. Το 1-1 έμεινε μέχρι και το τέλος της αναμέτρησης με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα πέναλτι για να λύσουν τις διαφορές τους.

H διαδικασία των πέναλτι:

ΜακΆλιστερ 1-0

Νέτο 1-1

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Ίσακ 2-1

Ρότζερς 2-2

Χάκπο 3-2

Λάβια 3-3

Βιρτς 4-3

Μπάρκο (Δοκάρι)

Τσιμίκας (Άουτ)

Χέντερσον 4-4

Μπαρκολά 5-4

Κόλγουιλ 5-5

Γκράφενμπερχ (Έπιασε ο Πέντερς)

Εμενγκά (Έπιασε ο Μαμαρντασβίλι )

Γκόμες 6-5

Φοφανά (Έξω)