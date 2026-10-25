Λίβερπουλ - Μπράιτον 2-0: «Κόκκινη» υπεροχή και απότομη προσγείωση για τους «γλάρους» του Κωστούλα - iefimerida.gr

Η Λίβερπουλ ήταν ανώτερη και πιο ουσιαστική από την Μπράιτον και έτσι επικράτησε στο «Άνφιλντ» με σκορ 2-0 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Premier League.

Η Λίβερπουλ δεν έκανε το καλύτερο ή το πιο εντυπωσιακό της ματς για φέτος. Ωστόσο, οι «κόκκινοι» ήταν πιο αποτελεσματικοί όταν και όποτε έπρεπε στις ευκαιρίες που είχαν στο εντός έδρας ματς κόντρα στην Μπράιτον και έτσι επικράτησαν με σκορ 2-0 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Premier League. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη για τον σύλλογο του Μερσεϊσάιντ επί εποχής Άντονι Ιραόλα στο «Άνφιλντ» στο αγγλικό πρωτάθλημα και η πρώτη μετά από... έξι μήνες!

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Ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν από τους παίκτες έτρεξαν και προσπάθησαν αρκετά είτε με την μπάλα στα πόδια, είτε χωρίς και εν μέρει ξεχώρισαν από την εκτός έδρας ήττα των «γλάρων». Ο Έλληνας φορ με την ταχύτητά του και την τεχνική του κατάρτιση μπορούσε να βγει αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή της Λίβερπουλ για να ζητήσει ή και να «κουβαλήσει» την μπάλα. Ωστόσο, ήταν δύσκολο να βρει χώρους, καθώς τις πιο πολλές φορές είχε παίκτες πάνω του με τον Αραούχο να του δύσκολη τη ζωή.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η Λίβερπουλ επέστρεψε στην τετράδα, έχοντας 15 βαθμούς, ενώ η Μπράιτον μετά από καιρό έχασε, αλλά ακόμα και έτσι παρέμεινε πολύ ψηλά (3η θέση), έχοντας μαζέψει για την ώρα 16 βαθμούς.

Λίβερπουλ - Μπράιτον: To «καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η υπεροχή της Λίβερπουλ ήταν ξεκάθαρη. Οι γηπεδούχοι με τις πολλές και κοντινές πάσες τους προσπαθούσαν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να φτάσουν με προϋποθέσεις μπροστά από την εστία των «γλάρων». Κάτι που δεν ήταν και πολύ δύσκολο.

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Οι παίκτες του Χούρτσελερ είχαν πολύ ψηλά τις γραμμές τους με την προϋπόθεση ότι θα βρουν χώρους στο transition για να σκοράρουν απέναντι στη Λίβερπουλ. Ωστόσο, στο 17' ο Γκρος άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και κάπως έτσι οι «κόκκινοι» πήραν το προβάδισμα και έκαναν το 1-0.

Αυτή ήταν μόνο η αρχή για την ομάδα του Ιραόλα. Ο Βάσκος έδινε συνέχεια εντολές από τον πάγκο του προς τους παίκτες της Λίβερπουλ, ώστε να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ένταση. Σε μία πολύ καλά οργανωμένη επίθεση των γηπεδούχων οι «κόκκινοι» έκαναν το 2-0 με τον Ίσακ στο 21' με τον Μπαρκολά από τα δεξιά να βγάζει μία πολύ ωραία παράλληλη πάσα και τον Σουηδό στράικερ να σκοράρει για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική.

Από εκεί και πέρα ήταν εύκολη υπόθεση για τη Λίβερπουλ, ώστε να κρατήσει την μπάλα υπό την κατοχή της και να πάει στα αποδυτήρια όντας μπροστά στο σκορ με δύο γκολ διαφορά.

Λίβερπουλ - Μπράιτον: Έδειξαν την εμπειρία τους οι «κόκκινοι»

Στο δεύτερο ημίχρονο τόσο ο Γκράφενμπερχ, όσο και ο Βιρτς ήταν εκείνοι που έλεγχαν σχεδόν τα πάντα στον χώρο της μεσαίας γραμμής για τη Λίβερπουλ. Ο Ολλανδός έπαιρνε τη μία μονομαχία πίσω από την άλλη, ενώ ο Γερμανός με τις σωστές πάσες του και τις τοποθετήσεις του ήταν εκείνος που δημιουργούσε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για περισσότερα γκολ. Όμως, αυτό δεν ήταν τόσο εύκολο.

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Η Μπράιτον από τη δική της μεριά έδειχνε να μην έχει δυνάμεις και να μην μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό που είχε βάλει στο ματς η Λίβερπουλ. Οι «γλάροι» προσπαθούσαν να βγάλουν την μπάλα μπροστά κυρίως από τον άξονα. Αλλά αυτό δεν ήταν τόσο εύκολο ή τόσο απλό.

Κάπως έτσι το 2-0 για τη Λίβερπουλ έμεινε ως το τέλος με τον Ιραόλα να παίρνει την πρώτη του νίκη στο «Άνφιλντ» στην Premier League.