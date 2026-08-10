Λίβερπουλ, μεταγραφές: Συμφώνησε με τον Μπαρκολά, ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις με την Παρί - iefimerida.gr

Η Λίβερπουλ έχει κάνει μεγάλα βήματα πρόοδου, έχοντας έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά, όμως τώρα μένει να τα βρει με την Παρί Σεν Ζερμέν.

H «Reds», έχουν κάνει γνωστές τις προθέσεις τους εδώ και αρκετό διάστημα για τον Γάλλο εξτρέμ και αφού πλέον πήραν το πράσινο φως από τον ποδοσφαιριστή, έχουν ξεκινήσει σοβαρές συζητήσεις με την ομάδα.

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Η Παρί Σεν Ζερμέν όμως έχει κάνει ξεκάθαρη την θέση της όχι μόνο στην Λίβερπουλ αλλά και σε όσες ομάδες της «χτύπησαν» την πόρτα για τον 24χρονο, μιας και αξιώνουν ένα ποσό κοντά στα 160 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του.



Λίβερπουλ: Έτοιμη να μπει σε «σκληρές» διαπραγματεύσεις

Εδώ και μερικές εβδομάδες η Λίβερπουλ είχε κάποιες αρχικές συζητήσεις με την Παρί, χωρίς όμως να φέρει στο τραπέζι κάτι επίσημο.

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Πλέον η στάση της έχει αλλάξει και ελπίζει πως οι πολλές κινήσεις που κάνουν οι Παριζιάνοι για να ενισχύσουν την επίθεση τους θα αλλάξει την στάση τους ως προς την τιμή πώλησης του Μπαρκολά.

Ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά διανύει μια από τις καλύτερες φάσεις της καριέρας του, έχοντας κερδίσει πλέον δύο συνεχόμενα Champions League, ενώ την σεζόν που μας πέρασε σημείωσε 13 γκολ σε 46 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.