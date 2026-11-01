Λίβερπουλ - Άρσεναλ 0-1: Κατάρα ήταν και... πάει - Νίκη στο «Άνφιλντ» μετά το 2012 και πρώτη με διαφορά! - iefimerida.gr

Ιστορική εκτός έδρας νίκη για την Άρσεναλ κόντρα στη Λίβερπουλ με σκορ 1-0 χάρη στο γκολ του Χάβερτς. Και πλέον οι Λονδρέζοι είναι στο +3 από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι.

Η Άρσεναλ του Μίκελ Αρτέτα συνεχίζει να γράφει ιστορία και να σπάει... κατάρες. Οι Λονδρέζοι επικράτησαν εκτός έδρας της Λίβερπουλ με σκορ 1-0 χάρη στο γκολ του Κάι Χάβερτς στο 16' και πήραν την πρώτη τους νίκη μέσα στο «Άνφιλντ», μετά από 14 χρόνια και τις 2 Σεπτεμβρίου του 2012 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Premier League.

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Μετά από αυτό το «τρίποντο» της Άρσεναλ οι Λονδρέζοι είναι πρώτοι και μάλιστα με διαφορά τριών βαθμών από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι που έχασε εντός έδρας από την Μπράιτον με σκορ 1-0.

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Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η μπάλα πήγαινε πάνω- κάτω. Τόσο η Λίβερπουλ, όσο και η Άρσεναλ έδειχναν ότι θέλουν να δημιουργήσουν και ότι θέλουν να παίξουν όσο πιο καλά και επιθετικά μπορούσαν με τους παίκτες του Αρτέτα να είναι εκείνοι που είχαν περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή τους.

Μάλιστα, στο 16' έγινε το 0-1 για τους Λονδρέζους. Όλα ξεκίνησαν από ένα λάθος του Άλισον με το κέντρο της Άρσεναλ να αντιδράει γρήγορα και σωστά και να δίνει την μπάλα στον Μαντουέκε, εκείνος με τη σειρά του στον Ράις, όπου έκανε ένα παράλληλο γύρισμα με τον Χάβερτς από κοντά να δίνει το προβάδισμα στην Άρσεναλ.

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Αυτό το τέρμα ήταν αρκετό, ώστε οι «κόκκινοι» να παίξουν πιο δυνατά και πιο παθιασμένα, αλλά και να δείξουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην καλοδουλεμένη άμυνα των πρωταθλητών. Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι σε ακόμη ένα παιχνίδι τους άφησαν την μπάλα στους αντιπάλους τους και έμειναν αρκετά πίσω. Παράλληλα, η Άρσεναλ έχανε εύκολα την μπάλα στα πόδια της με τη Λίβερπουλ να έχει πολλές και σημαντικές καλές είτε με τον Ίσακ, είτε με τον ΜακΆλιστερ, χωρίς αποτέλεσμα. Με το 0-1 να μένει μέχρι και το τέλος του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο 45λεπτο η Άρσεναλ συνέχισε να χάνει εύκολα και γρήγορα την μπάλα από τα πόδια της. Κάτι που έδινε τη δυνατότητα στη Λίβερπουλ να μένει ολοένα και περισσότερη ώρα έξω από την περιοχή των Λονδρέζων που είχαν την ψυχραιμία, είτε να διώχνουν με αποτελεσματικότητα, είτε να βγαίνουν ωραία στην επίθεση με τον Τζόλη να φτάνει κοντά στο 0-2 μετά από ωραία ατομική προσπάθεια στο 74'.

Κάτι η κούραση, κάτι η ένταση έκανε το ματς να πάει περισσότερο στη δύναμη με τα λάθη να είναι και πάλι πολλά. Ειδικά για τους παίκτες των φιλοξενούμενων.