Λίβερπουλ, μεταγραφές: Στους «κόκκινους» και επίσημα ο Ρόναλντ Αραούχο [βίντεο] - iefimerida.gr

Την απόκτηση του Ρόναλντ Αραούχο με την μορφή δανεισμού από την Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε η Λίβερπουλ το βράδυ της Δευτέρας (10/8).

Πριν λίγες μέρες η συμφωνία έγινε γνωστή, όμως το βράδυ της Δευτέρας (10/8) πήρε... σάρκα και οστά. Ο Ρόναλντ Αραούχο θα αγωνιστεί με την φανέλα της Λίβερπουλ για την σεζόν 2026/27, με τους «κόκκινους» να ανακοινώνουν την απόκτησή του με την μορφή δανεισμού από την Μπαρτσελόνα.

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Ο Ουρουγουανός στόπερ αποτελεί την δεύτερη μεταγραφή κεντρικού αμυντικού για την ομάδα του Άντονι Ιραόλα, μετά από εκείνη του Ζερεμί Ζακέ από την Ρεν έναντι 63,5 εκατομμυρίων ευρώ. Θυμίζεται ότι οι «κόκκινοι» έχουν αποκτήσει και τον Ισπανό εξτρέμ, Βίκτορ Μουνιόθ.

Η ρήτρα αγοράς της Λίβερπουλ για μόνιμη μεταγραφή του Ρόναλντ Αραούχο

Εφόσον ο Αραούχο ανταπεξέλθει καλά στις απαιτήσεις της Premier League και της Λίβερπουλ, θα πρέπει η ομάδα από το Μέρσεϊσαϊντ να βάλει το... χέρι στην τσέπη, προκειμένου να τον κάνει δικό της με μόνιμη μεταγραφή, με την ρήτρα αγοράς να τοποθετείται στα 55 εκατομμύρια ευρώ.

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Την περασμένη σεζόν, ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Χάνσι Φλικ, πραγματοποιώντας 38 συμμετοχές με την φανέλα της Μπαρτσελόνα. Σε αυτές, «έγραψε» τέσσερις φορές το όνομά του στον πινάκα των σκόρερ.