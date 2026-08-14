Λίβερπουλ: Το 30% των μετοχών της πωλήθηκε στην κοινοπραξία που συμμετέχει ο Τζεφ Μπέζος - iefimerida.gr

Η FSG επιβεβαίωσε πως η κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο Τζεφ Μπέζος απέκτησε ποσοστό των μετοχών της Λίβερπουλ.
Επίσημη μορφή πήρε σήμερα η συμφωνία για την πώληση μέρους των μετοχών της Λίβερπουλ.
Η Fenway Sports Group (FSG), η οποία διατηρεί τον έλεγχο του αγγλικού συλλόγου, ανακοίνωσε την παραχώρηση μειοψηφικού πακέτου μετοχών σε κοινοπραξία επενδυτών, στην οποία συμμετέχει και ο Τζεφ Μπέζος.
Το deal αφορά το 30% των μετοχών της Λίβερπουλ, με το τίμημα να υπολογίζεται περίπου στα 1,65 δισεκατομμύρια λίρες. Παρά τη συμφωνία, η FSG εξακολουθεί να αποτελεί τον πλειοψηφικό μέτοχο και να έχει τον βασικό έλεγχο του συλλόγου, παίρνοντας τις... ποδοσφαιρικές αποφάσεις.Για τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί την πρώτη επένδυσή του στον χώρο του αθλητισμού.
Λίβερπουλ: Η δήλωση του Προέδρου της FSG
Ο Πρόεδρος της FSG , Μάικ Γκόρντον, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Λίβερπουλ ανέκαθεν χτιζόταν με τη σκέψη πέρα από μια σεζόν και τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του συλλόγου. Αυτή η προσέγγιση συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον αξιοσέβαστων επενδυτών και επιχειρηματικών ηγετών σε όλο τον κόσμο.
Καθώς εξετάζαμε αυτήν την ευκαιρία, κατέστη σαφές ότι ο Άμιτ και η κοινοπραξία μοιράζονταν τη μακροπρόθεσμη φιλοσοφία και την εκτίμησή μας για αυτό που κάνει τη Λίβερπουλ ξεχωριστή. Η εμπειρία και η προοπτική τους θα συμπληρώσουν τα ισχυρά θεμέλια που έχουν ήδη τεθεί και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε».
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