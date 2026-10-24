Δευτεραθλητής κόσμου ο σπουδαίος Πετρούνιας -Πέμπτο παγκόσμιο μετάλλιο στους κρίκους [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Λευτέρης Πετρούνιας «έγραψε» ξανά ιστορία, αφού κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Ρότερνταμ και ανέβηκε για πέμπτη φορά στην καριέρα του σε παγκόσμιο βάθρο.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στον τελικό των κρίκων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής στο Ρότερνταμ, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο και προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική επιτυχία στο πλούσιο παλμαρέ του.

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Στον όγδοο παγκόσμιο τελικό της καριέρας του, ο Έλληνας πρωταθλητής άφησε πίσω του την πίεση του προκριματικού και πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση.

Με ένα άρτιο πρόγραμμα και απόλυτα σταθερή προσγείωση, συγκέντρωσε τη βαθμολογία που τον έφερε στη δεύτερη θέση, κατακτώντας το πέμπτο παγκόσμιο μετάλλιο της καριέρας του και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους του αγωνίσματος.

Δευτεραθλητής κόσμου ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Ρότερνταμ

Ο Λευτέρης Πετρούνιας αγωνίστηκε δεύτερος στον τελικό των κρίκων, αμέσως μετά τον Αρμένιο πρωταθλητή Ευρώπης, Αρτούρ Αβετισιάν, και ανέβηκε στην κορυφή της προσωρινής κατάταξης. Ο Έλληνας πρωταθλητής εκτέλεσε εξαιρετικά την έξοδό του, πετυχαίνοντας σταθερή προσγείωση και εξασφαλίζοντας το μπόνους των 0,100 βαθμών. Ωστόσο, η βαθμολογία των κριτών δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες του, κάτι που φάνηκε και από την αντίδρασή του.

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Στη συνέχεια, ο Πετρούνιας παρακολούθησε τις προσπάθειες των υπόλοιπων φιναλίστ, με τους Σινοσούκε Όκα, Μεχμέτ Αϊμπέρκ Κοζάκ και Γκλεν Κουίλ να μην καταφέρνουν να τον ξεπεράσουν. Ο Έλληνας γυμναστής παρέμεινε στην πρώτη θέση μέχρι την εμφάνιση του Κινέζου Σινγκγιού Λαν, ο οποίος συγκέντρωσε 14.766 βαθμούς και έγινε ο μοναδικός αθλητής που τον προσπέρασε.

Η προσπάθεια του Ίλια Ζάικα έκρινε οριστικά την έκβαση της μάχης για τα μετάλλια. Ο Ρώσος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ιδανικά την έξοδό του, κάνοντας ένα βήμα στην προσγείωση, και έμεινε πίσω από τον Πετρούνια. Έτσι, ο Έλληνας πρωταθλητής εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο, επιστρέφοντας στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Η επιτυχία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς την περιπέτεια που προηγήθηκε στον προκριματικό. Ένα λάθος στην προσγείωση τον περιόρισε στους 14.033 βαθμούς, αναγκάζοντάς τον να περιμένει αρκετές ώρες μέχρι να εξασφαλίσει την όγδοη και τελευταία θέση που οδηγούσε στον τελικό. Στον αγώνα των μεταλλίων, ωστόσο, έδειξε την κλάση και την εμπειρία του, αξιοποιώντας την ευκαιρία και επιστρέφοντας στο παγκόσμιο βάθρο για πρώτη φορά μετά το 2023.

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Με αυτή τη διάκριση, ο Πετρούνιας έφτασε τα πέντε μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, έχοντας πλέον στη συλλογή του τρία χρυσά και δύο αργυρά. Είχε στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στη Γλασκώβη το 2015, στο Μόντρεαλ το 2017 και στην Ντόχα το 2018, ενώ είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο και στην Αμβέρσα το 2023.