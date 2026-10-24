Λευτέρης Πετρούνιας: Η στιγμή που ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και παρέλαβε το ασημένιο μετάλλιο [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής και ανέβηκε για ακόμη μία φορά στο βάθρο.

Ακόμη μία σπουδαία διάκριση πρόσθεσε στην πλούσια συλλογή του ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής, που διεξάγεται στο Ρότερνταμ.

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Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση, συγκεντρώνοντας 14.333 βαθμούς, επίδοση που του χάρισε τη δεύτερη θέση και το πέμπτο μετάλλιο της καριέρας του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το χρυσό κατέκτησε ο Κινέζος Σινγκγιού Λαν με 14.766 βαθμούς, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν με 14.233.

Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Πετρούνια

Μετά την ολοκλήρωση του τελικού, ο Λευτέρης Πετρούνιας ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου για να παραλάβει το ασημένιο μετάλλιο, προσθέτοντας ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή στην τεράστια καριέρα του.

Πρόκειται για το δεύτερο ασημένιο μετάλλιό του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, μετά από εκείνο της Αμβέρσας το 2023, ενώ είχε προηγηθεί η κατάκτηση τριών χρυσών μεταλλίων στη Γλασκώβη (2015), στο Μόντρεαλ (2017) και στην Ντόχα (2018).

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Δείτε το βίντεο από την απονομή του μεταλλίου στον Έλληνα πρωταθλητή: