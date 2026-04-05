Λευτέρης Πετρούνιας: Χρυσό μετάλλιο με μαγική εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάιρο, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

ΣΠΟΡ

Λευτέρης Πετρούνιας: Χρυσό μετάλλιο με μαγική εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάιρο, δείτε βίντεο

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Λευτέρης Πετρούνιας μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Μπακού, έπιασε κορυφή στο Κάιρο κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους στο παγκόσμιο κύπελλο.

Ο 35χρονος «άρχοντας των κρίκων» ένα μήνα μετά τη 2η θέση στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου στο Μπακού, επέστρεψε στη βάση του, δούλεψε και στο Κάιρο ήταν ασυναγώνιστος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λευτέρης Πετρούνιας, εκτέλεσε πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.600, πήρε 8.766 για την εκτέλεσή του και με 14.366β. ανέβηκε στην 1η θέση κι έμεινε εκεί μέχρι το τέλος.

Ο Αρμένιος, Αρτούρ Αβετισιάν, που προκρίθηκε με την καλύτερη βαθμολογία στον προκριματικό (14.223), στον τελικό πήρε 14.300 (5.400-8.800 συν 0.100 μπόνους) κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο ολυμπιονίκης στο Τόκιο και στο Παρίσι, ο Κινέζος Γιανγκ Λιού, με 13.866 (5.400-8.466).

H κατάταξη του τελικού:

1.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14.366
2.Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) 14.300
3.Γιανκ Λιού (Κίνα) 13.866
4.Αρτούρ Νταβτιάν (Αρμενία) 13.833
5.Αλί Αμπντελακέρ (Αίγυπτος) 13.800
6.Ομάρ Μοχάμεντ (Αίγυπτος) 13.666
7.Χοακίν Αλβάρεζ (Χιλή) 13.400
8.Παού Χιμένεζ (Ισπανία) 13.066

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

