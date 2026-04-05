Λευτέρης Πετρούνιας: Χρυσό μετάλλιο με μαγική εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάιρο, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ο Λευτέρης Πετρούνιας μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Μπακού, έπιασε κορυφή στο Κάιρο κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους στο παγκόσμιο κύπελλο.

Ο 35χρονος «άρχοντας των κρίκων» ένα μήνα μετά τη 2η θέση στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου στο Μπακού, επέστρεψε στη βάση του, δούλεψε και στο Κάιρο ήταν ασυναγώνιστος.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας, εκτέλεσε πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.600, πήρε 8.766 για την εκτέλεσή του και με 14.366β. ανέβηκε στην 1η θέση κι έμεινε εκεί μέχρι το τέλος.

Ο Αρμένιος, Αρτούρ Αβετισιάν, που προκρίθηκε με την καλύτερη βαθμολογία στον προκριματικό (14.223), στον τελικό πήρε 14.300 (5.400-8.800 συν 0.100 μπόνους) κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο ολυμπιονίκης στο Τόκιο και στο Παρίσι, ο Κινέζος Γιανγκ Λιού, με 13.866 (5.400-8.466).

H κατάταξη του τελικού:

1.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14.366

2.Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) 14.300

3.Γιανκ Λιού (Κίνα) 13.866

4.Αρτούρ Νταβτιάν (Αρμενία) 13.833

5.Αλί Αμπντελακέρ (Αίγυπτος) 13.800

6.Ομάρ Μοχάμεντ (Αίγυπτος) 13.666

7.Χοακίν Αλβάρεζ (Χιλή) 13.400

8.Παού Χιμένεζ (Ισπανία) 13.066