Λευτέρης Πετρούνιας: Η μεγάλη επιστροφή του «Άρχοντα των Κρίκων» για το 9ο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο «Άρχοντας των Κρίκων» Λευτέρης Πετρούνιας επιστρέφει στη μεγάλη ευρωπαϊκή σκηνή, με στόχο το ένατο χρυσό μετάλλιο και μία ακόμη ιστορική επιτυχία στο Ζάγκρεμπ.

Έτοιμος για ακόμη μία μεγάλη πρόκληση είναι ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ, με το βλέμμα στραμμένο για μία ακόμη φορά στην κορυφή.

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Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης θα αγωνιστεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου στον προκριματικό των κρίκων, έχοντας ως πρώτο στόχο την είσοδό του στην οκτάδα που θα διεκδικήσει τα μετάλλια στον μεγάλο τελικό.

Ο Πετρούνιας με το βλέμμα στο ένατο χρυσό

Η πρόκριση στον τελικό μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι για τον Λευτέρη Πετρούνια, καθώς το εισιτήριο παίρνουν οι οκτώ υψηλότερες βαθμολογίες, με την προϋπόθεση ότι δεν μπορούν να προκριθούν περισσότεροι από δύο αθλητές από την ίδια χώρα.

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Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει γράψει εδώ και χρόνια τη δική του ιστορία στους κρίκους και στο Ζάγκρεμπ έχει την ευκαιρία να προσθέσει ακόμη μία χρυσή σελίδα στο ήδη εντυπωσιακό παλμαρέ του.

Ένα ρεκόρ που μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερο

Τα επιτεύγματα του Πετρούνια στην Ευρώπη προκαλούν δέος. Ο 35χρονος πρωταθλητής έχει ήδη κατακτήσει οκτώ χρυσά και δύο χάλκινα μετάλλια στους κρίκους σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Μόλις πέρυσι, στη Λειψία, ανέβηκε για όγδοη φορά στην κορυφή της Ευρώπης, μοιραζόμενος το χρυσό μετάλλιο με τον Αντέμ Ασίλ και διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το ιστορικό του ρεκόρ.

Τώρα, στο Ζάγκρεμπ, ο Πετρούνιας επιστρέφει με ένα ακόμη μεγάλο κίνητρο. Να διευρύνει ακόμη περισσότερο το ιστορικό του ρεκόρ και να γίνει ο πρώτος που θα φτάσει στα εννέα ευρωπαϊκά χρυσά στους κρίκους και να προσθέσει ακόμη ένα μοναδικό επίτευγμα στο παλμαρέ του.

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Η ώρα της μεγάλης μάχης και ο τελικός

Εφόσον ο Πετρούνιας εξασφαλίσει την παρουσία του στην οκτάδα, η μεγάλη μάχη για τα μετάλλια είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Ο τελικός των κρίκων είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 19:00 ώρα Ελλάδας, στο πρώτο μέρος των τελικών οργάνων.

Ο προκριματικός των ανδρών ξεκινά στις 15:00 ώρα Ελλάδας, με την ελληνική αποστολή να συμμετέχει στο δεύτερο subdivision. Η προσπάθεια μπορεί να παρακολουθηθεί επί πληρωμή μέσω του gymtv.online, ενώ η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ έχει προγραμματίσει ζωντανή μετάδοση από τις 18:45, όταν θα ξεκινήσει το τρίτο subdivision.