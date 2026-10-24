Λευτέρης Πετρούνιας: «Από την Κόλαση της περασμένης εβδομάδας στον Παράδεισο -Θα κάνω καιρό να κατέβω από τον βάθρο» - iefimerida.gr

Ο Λευτέρης Πετρούνιας έστειλε το δικό του μήνυμα, μετά την κατάκτηση του ασημένιου, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε στο Ρότερνταμ. Ωστόσο, οι τελευταίες ημέρες ήταν πολύ δύσκολες για τον Έλληνα πρωταθλητή, όπως τόνισε και ο ίδιος με δηλώσεις του, μετά το νέο του άθλο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο έμπειρος αθλητής επισήμανε ότι τίποτα δεν ήταν εύκολο ή απλό για εκείνον και τους ανθρώπους που ήταν δίπλα του. Ειδικά οι τελευταίες ημέρες, όπου ένιωσε λες και ήταν στην... Κόλαση, όμως, το αποτέλεσμα τον δικαίωσε και τον έστειλε στον Παράδεισο.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε ότι είναι εκείνος που θα πάρει την απόφαση για πόσο καιρό ακόμα θα αγωνίζεται και κανείς άλλος δεν μπορεί να του πει κάτι. Ή έστω να τον επηρεάσει μετά απ' όλα αυτά που έχει προσφέρει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Λευτέρης Πετρούνιας, μετά την κατάκτηση του ασημένιου:

«Δεν έχω λόγια!

Απ’ την κόλαση της προηγούμενης εβδομάδας στον σημερινό παράδεισο.

Μια ίωση, 39 πυρετός και πολλές σκέψεις για το τι πήγε λάθος. Το βρήκα όμως μία μέρα πριν από τον τελικό και σήμερα έκανα αυτό που έπρεπε: ένα πρόγραμμα αντάξιο των δυνατοτήτων μου.

Δεύτερος στον κόσμο. Ένα ακόμη μετάλλιο που κρύβει πολλή δουλειά, πίστη και αγάπη γι’ αυτό που κάνω. Από εμένα και τους ανθρώπους μου.

Ευχαριστώ όσους ήσασταν δίπλα μου!

Υ.Γ. Θα κάνω καιρό να κατέβω από το βάθρο. Και θα γίνει όταν το αποφασίσω εγώ», τα λόγια του.

