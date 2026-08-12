Λετονία - Ελλάδα 92-80: Δεν τα κατάφερε η «γαλανόλευκη» - Θα παλέψει για την 5η θέση στο Eurobasket Κ16 - iefimerida.gr

Η Εθνική Παίδων πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της, αλλά γνώρισε την ήττα με 92-80 από την Λετονία και αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Eurobasket Κ16.

Για την Πέμπτη θέση θα παλέψει η Εθνική Παίδων στο Eurobasket Κ16. Η «γαλανόλευκη» δεν τα κατάφερε απέναντι στην Λετονία, ηττήθηκε με 92-80 και γνώρισε τον αποκλεισμό στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

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Η «Επίσημη Αγαπημένη» βρέθηκε να χάνει με 12 πόντους στις αρχές της τελευταίας περιόδου. Ωστόσο, πραγματοποίησε ένα καλό τρίλεπτο και έκανα ξανά το παιχνίδι... ντέρμπι. Ωστόσο, οι Λετονοί βρήκαν μεγάλα καλάθια, ευστόχησαν σε δύο διαδοχικά τρίποντα και προκρίθηκαν στις τέσσερις καλύτερες ομάδες.

Ποιοι ξεχώρισαν στον αποκλεισμό της Ελλάδας από την Λετονία στο Eurobasket Κ16

Για την Ελλάδα, ο Γιώργος Μοναμά ξεχώρισε με 21 πόντους, πέντε ριμπάουντ κα ισάριθμες ασίστ. Ακολούθησαν Σπανός και Σπανούλης με 14 πόντους, εννέα ριμπάουντ και 11 πόντους αντίστοιχα.

Για την Λετονία, ο Μπέντζαμιν Μπερουέτ έκανε ακόμη ένα απίθανο παιχνίδι, καθώς «γέμισε» την στατιστική του με 25 πόντους, 14 ριμπάουντ, δύο ασίστ και πέντε μπλοκ. Πρώτος σκόρερ ο Μάρκους Γιάχοβιτς (29 πόντοι), ο οποίος με δύο διαδοχικά τρίποντα στο φινάλε έκρινε την αναμέτρηση.

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Πλέον, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα μπει στην «μάχη» για τις θέσεις 5-8. Πρώτος αντίπαλος σε αυτή τη φάση θα είναι η Πολωνία, η οποία γνώρισε τον αποκλεισμό στον προημιτελικό από την Ισπανία.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 45-42, 67-61, 92-80