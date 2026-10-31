Σεμπάστιαν Λέτο: «Είμαι υπερήφανος για τους παίκτες μου, δεν αξίζαμε να χάσουμε από τον Ολυμπιακό» - iefimerida.gr

Ο προπονητής της Κηφισιάς, Σεμπάστιαν Λέτο, μίλησε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό για την Super League, αναφέροντας πως οι παίκτες του δεν άξιζαν να χάσουν.

Το καλύτερο - μέχρι στιγμής - παιχνίδι της φετινής Super League είδαμε στην Λεωφόρο. Με τον Ολυμπιακό να «λυγίζει» με 3-2 την απίθανη Κηφισιά μετά από παιχνίδι... θρίλερ, χάρη στο «buzzer-beater» του Ζέλσον Μαρτίνς στις καθυστερήσεις.

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Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της ομάδας των Βορείων Προαστίων, Σεμπάστιαν Λέτο, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Magenta TV, τονίζοντας πως η ομάδα του δεν άξιζε να χάσει το παιχνίδι από τους «ερυθρολεύκους».

Λέτο: «Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου»

Για το ματς: «Νομίζω ότι είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και για το πώς έπαιξε η Κηφισιά απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Δυστυχώς, έγινε το 2-0 από δικό μας λάθος, από δύο διαδοχικά λάθη, ενώ γνωρίζουμε πόσο καλός είναι ο Ολυμπιακός στις στατικές φάσεις.

Καταφέραμε να επιστρέψουμε από το 2-0 απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, που πρωταγωνιστεί στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Θα επικεντρωθώ στο πώς παίξαμε. Δεν θέλω να σχολιάσω τα υπόλοιπα».

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Λέτο: «Σήμερα δεν αξίζαμε να χάσουμε»

Για τις ευκαιρίες που έχασε η ομάδα του:﻿«Είναι η αλήθεια ότι πληρώσαμε τα λάθη που κάναμε. Από την άλλη πλευρά, δημιουργήσαμε πολλές φάσεις και αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Ο Μαρτίνς μπήκε στο παιχνίδι και έκανε τη διαφορά».

Για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας:﻿«Είμαι περήφανος, το επαναλαμβάνω. Πιέσαμε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι παίκτες που μπήκαν από τον πάγκο μάς βοήθησαν πολύ».

Για το επόμενο ματς με τον Βόλο και τη συνέχεια:﻿«Πιστεύω ότι σήμερα δεν αξίζαμε να χάσουμε. Είναι δύσκολο να αποδεχτούμε την ήττα. Πρέπει, όμως, να κοιτάξουμε το παιχνίδι με τον Βόλο, που είναι μια δύσκολη έδρα».