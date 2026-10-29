L'Equipe: «Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Στιβ Σολβέ της Σαμπάχ» - iefimerida.gr

Η γαλλική L'Equipe εμπλέκει τον Ολυμπιακό στην υπόθεση του Στιβ Σολβέ, με τους «ερυθρόλευκους» να φέρονται πως έχουν προσεγγίσει τον 30χρονο αμυντικό της Σαμπάχ.

Στο μεταγραφικό προσκήνιο βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς δημοσίευμα της γαλλικής L'Equipe συνδέει τους Πειραιώτες με τον Στιβ Σολβέ, ο οποίος αγωνίζεται στη Σαμπάχ του Αζερμπαϊτζάν. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός φέρεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων», ενόψει των επόμενων μεταγραφικών περιόδων.

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Σύμφωνα με το γαλλικό Μέσο, ο Ολυμπιακός δεν είναι ο μοναδικός σύλλογος που εξετάζει την περίπτωσή του, καθώς στο παιχνίδι της απόκτησής του βρίσκεται και η Αλ Καλίτζ από τη Σαουδική Αραβία.

Η αναφορά της L'Equipe στον Ολυμπιακό και το συμβόλαιο του Σολβέ

Όπως υποστηρίζει η L'Equipe, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η Αλ Καλίτζ έχουν προσεγγίσει την πλευρά του ποδοσφαιριστή, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν την υπογραφή του από τον Ιανουάριο. Το συμβόλαιο του Σολβέ με τη Σαμπάχ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, γεγονός που του επιτρέπει να διαπραγματευτεί με άλλους συλλόγους από την 1η Ιανουαρίου για μετακίνηση μετά τη λήξη της συνεργασίας του.

Την ίδια στιγμή, η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν επιθυμεί να διατηρήσει τον ποδοσφαιριστή στο δυναμικό της και βρίσκεται σε προσπάθειες ανανέωσης του συμβολαίου του.

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Το προφίλ του Σολβέ που κοιτάζει ο Ολυμπιακός

Ο Σολβέ κατάγεται από τη Γουαδελούπη, έχει ύψος 1,91 μ. και αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας. Εντάχθηκε στη Σαμπάχ το 2025, έχοντας προηγουμένως περάσει από τις δεύτερες ομάδες της Στρασμπούρ και της Ντιζόν.

Με τη φανέλα της ομάδας του Αζερμπαϊτζάν έχει αποκτήσει εμπειρίες και από το Champions League, συμμετέχοντας στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της στη διοργάνωση. Προς το παρόν, πάντως, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού προκύπτει από το δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία.