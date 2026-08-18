Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ 0-0: Από τη Φιλαδέλφεια στα... αστέρια του Champions League [βίντεο] - iefimerida.gr

Η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες της, αλλά «κόλλησε» στο μηδέν με τη Λέφσκι Σόφιας και η πρόκριση στην League Phase του Champions League περνά από το «καμίνι» της «Allwyn Arena».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια θα κριθούν τα... αστέρια για την ΑΕΚ που φεύγει με το 0-0 από τη Σόφια, σ΄ένα παιχνίδι όπου κυριάρχησε στα σημεία παρά την «εκρηκτική» ατμόσφαιρα στο «Βασίλ Λέφσκι», είχε δοκάρι στο 20' με τον Γιόβιτς, αλλά «πλήρωσε» την αδυναμία της να τελειώσει τις φάσεις και τις αποφάσεις της στο επιθετικό τρίτο, απέναντι σε μια ομάδα με περισσότερο ρυθμό και 10 επίσημα ματς στα... πόδια της.

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Πλέον, η «Ένωση» έχει μπροστά της τη μεγάλη πρόκληση να πάρει την πολυπόθητη πρόκριση στην League Phase του Champions League «σπίτι» της, έδειξε με την εικόνα της στο χορτάρι ότι μπορεί να το κάνει παίζοντας πειστικά για 90 λεπτά αγώνα υψηλής έντασης, με την κρίσιμη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια με την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας να είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 22:00.

Με 4-4-2 παρέταξε ο Μάρκο Νίκολιτς την ΑΕΚ

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρέταξε την ΑΕΚ κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας με σύστημα 4-4-2, ξεκινώντας τον Στρακόσια κάτω από τα κιτρινόμαυρα γκολποστ, ενώ διατήρησε άτρωτο το δίδυμο στα στόπερ Μουκουντί - Ρέλβας. Ο Ρότα τοποθετήθηκε στο δεξί αμυντικό άκρο, ενώ ο Πήλιος στο αριστερό.

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Μαρίν και Κάιρινεν επιλέχθηκαν για τον άξονα, με τους Κοϊτά και Μάγερ σε ακραίους επιθετικούς έχοντας ελεύθερο ρόλο πίσω από το δίδυμο της επίθεσης το οποίο συνέθεσαν οι Γιόβιτς και Ζίνι, με τον Σέρβο προπονητή να μην ξεκινά στο αρχικό σχήμα τον Βάργκα ο οποίος συνήθως πλαισιώνει την γραμμή κρούσης στο πλευρό του Σέρβου φορ.

Η ΑΕΚ «άγγιξε» το γκολ στο 20' - Δοκάρι ο Γιόβιτς

Στα πρώτα λεπτά, η Λέφσκι είχε τη μπάλα στα πόδια της, προσπαθούσε να σπάσει το πρέσινγκ της ΑΕΚ η οποία επιχειρούσε να κλείσει τους διαδρόμους για να περιορίσει τη... φόρα των γηπεδούχων, με τον Σερζίνιο να πρωταγωνιστεί απλό πλευράς Βούλγαρων με σουτ στο 5ο λεπτό και στο 17' που πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Στρακόσια.

Ο Μάγερ έπαιζε πιο χαμηλά και βοηθούσε στο χτίσιμο των επιθέσεων, ενώ κάθε φορά που είχε η «Ένωση» τη μπάλα στα πόδια της, την κυκλοφορούσε με ηρεμία και ήταν αρκετά προσεκτική στις μεταβιβάσεις της κάνοντας ταυτόχρονα καλή δουλειά στην ανασταλτική και αμυντική της λειτουργία.

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Όσο κυλούσαν τα λεπτά, τόσο η ΑΕΚ έβγαζει περισσότερη ένταση στο παιχνίδι της και στην πρώτη της μεγάλη ευκαιρία... άγγιξε το γκολ με υποδειγματική επιθετική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα στο 20ο λεπτό όταν ο Γιόβιτς έφυγε στην κάθετη έπειτα από υπέροχη μπαλιά του Μάγερ (νωρίτερα ο Μαρίν είχε βγάλει τρομερή πάσα στον Κροάτη) και με τρομερό γυριστό τελείωμα στην κίνηση, έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι το οποίο και του «στέρησε» το 1-0.

Μεγάλες χαμένες ευκαιρίες για γκολ για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ είχε την κατοχή της μπάλας και ξεδιπλωνόταν επιθετικά κυρίως από την δεξιά πλευρά, ενώ μέσα σε διάστημα ενός λεπτού έχασε δυο μεγάλες ευκαιρίες να πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Αρχικά στο 32ο λεπτό όταν ο Μάγερ έκανε σέντρα προς την περιοχή, με τη μπάλα να περνά από τέσσερις παίκτες και τους Μουκουντί και Γιόβιτς να μην εκτελούν από κοντινή απόσταση (ο Καμερουνέζος στόπερ φάνηκε να ακουμπά ελαφρώς τη μπάλα χαλώντας επί της ουσίας τη φάση στον Σέρβο στράικερ που καραδοκούσε).

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Ένα λεπτό αργότερα, η ομάδα του Νίκολιτς που κυριαρχούσε στον αγωνιστικό χώρο με κορυφαίους τους Μάγερ-Μαρίν, δεν κατάφερε να.... ξετυλίξει το δώρο του γκολκίπερ, Βούτσοφ ο οποίος «πούλησε» τη μπάλα και την έστειλε πάνω στον Γιόβιτς που εκτέλεσε με τη μια από τα όρια της περιοχής ωστόσο το τελείωμά του ήταν άστοχο και κατέληξε ψηλά άουτ.

Πίεσε πριν το φινάλε του α' ημιχρόνου η Λέφσκι

Μπορεί η ΑΕΚ να είχε επιβάλλει τον ρυθμό της και να έχανε τη μια ευκαιρία μετά την άλλη ωστόσο η Λέφσκι είχε το δικό της καλό διάστημα μετά το 40' που πίεζε τα κιτρινόμαυρα καρέ και απείλησε στο 38ο λεπτό την εστία του Στρακόσια. Όλα ξεκίνησαν όταν στο 38ο, ο δεξιός μπακ Αλνταΐ έφυγε στην πλάτη της άμυνας και έκανε το γύρισμα, ο Ρεϊνάλντο δεν κατάφερε να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο, με τον Μουμπαρίκ να ακολουθεί και να πλασάρει στην αγκαλιά του πορτιέρε του Δικεφάλου.

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Αυτή ήταν και η πιο απειλητική στιγμή της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας στο πρώτο ημίχρονο η οποία στο 43ο λεπτό είδε τον Ρέλβας να βάζει σωτήρια την κόντρα σε σουτ του Όκο-Φλεξ έπειτα από σέντρα του Σαντέγες που η μπάλα κατέληξε στο δεύτερο δοκάρι. Οι δυο ομάδες πήγαν ισόπαλες 0-0 στα αποδυτήρια, με την ΑΕΚ να έχει «κλέψει» την παράσταση.

Δυνατό ξεκίνημα για τη Λέφσκι στο β' ημίχρονο

Η Λέφσκι Σόφιας μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος, είχε τα ηνία και την κατοχή σε αντίθεση με την ΑΕΚ που είχε πιο παθητικό ρόλο. Στο 47', ήρθε η πρώτη επίσκεψη στα κιτρινόμαυρα καρέ, με σέντρα του Όκο-Φλεξ από τα δεξιά και κεφαλιά του χωρίς ισορροπία, με την μπάλα να περνάει άουτ. Στο 53', η πρωταθλήτρια Ελλάδος απάντησε με ωραία ενέργεια του Μαρίν, αλλά το σουτ του ήταν άστοχο.

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Στο 54', η «Ένωση» απείλησε εκ νέου με ένα ακόμα ένα σουτ εκτός περιοχής, αυτή τη φορά από τον Κοϊτά, ωστόσο μπάλα κόντραρε και ο Βούτσοφ μπλόκαρε εύκολα. Ο Μαϊκόν λίγο έλειψε να δημιουργήσει αναταραχή καθώς διένυσε αρκετά μέτρα με τη μπάλα, ξεκίνησε κούρσα από το χώρο του κέντρου και να πάτησε περιοχή, σούταρε, αλλά ο Στρακόσια ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε στη δεξιά του γωνία.

Ο Ντιμίτροφ επιχείρησε δυνατό σουτ από τα 30 μέτρα στο 57' όμως ο Στρακόσια ήταν σωστά τοποθετημένος μπλοκάροντας σταθερά στο κέντρο της εστίας του. Στο ίδιο λεπτό, ο Νίκολιτς αποφάσισε να προχωρήσει σε διπλή αλλαγή με τον Μάνταλο (τοποθετήθηκε αριστερά, μετατοπίστηκε στα δεξιά ο Κοϊτά) αντί του Μάγερ, ενώ αντικατέστησε τον Γιόβιτς με τον Βάργκα που πήρε θέση δίπλα στον Ζίνι στην κορυφή της επίθεσης.

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Η ΑΕΚ είχε τα ηνία, τα «χαλούσε» στην τελική εκτέλεση

Οι αλλαγές φρέσκαραν την ΑΕΚ που παρά το καλό ξεκίνημα της Λέφσκι, ισορρόπησε το παιχνίδι και σταδιακά πήρε τον έλεγχο. Στο 59', ο Ζίνι που έβαζε... δύσκολα στους γηπεδούχους με την ταχύτητά του, σούταρε με το αριστερό έξω από την περιοχή, ενώ ένα λεπτό αργότερα επιχείρησε ξανά σουτ, αυτή τη φορά εντός περιοχής ωστόσο η μπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ.

O Mάνταλος με την εμπειρία και την κλάση του προσέφερε ηρεμία και καλή κυκλοφορία της μπάλας στο παιχνίδι της ομάδας του, ενώ ο αρκετά δραστήριος Μαρίν δοκίμασε τα πόδια του τόσο στο 65' με άστοχο σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής, ενώ η μπάλα δεν βρήκε εστία ούτε στο 73'. Αν και οι παίκτες της ΑΕΚ ήταν σε αρκετές περιπτώσεις σε θέση βολής, τα... χαλούσαν στην τελική εκτέλεση.

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Η Λέφσκι δεν έβγαζε καθαρή φάση και έκανε αρκετά λάθη και ο Νίκολιτς αποφάσισε να ανακατέψει εκ νέου την τράπουλα προχωρώντας σε μια ακόμη διπλή αλλαγή και συγκεκριμένα στο 81' όταν και πέρασε στη θέση του Ζίνι τον Γκατσίνοβιτς και αντικατέστησε τον Κοϊτά με τον Ζουμπκόφ.

Μετά το 80ο λεπτό, οι δυο ομάδες έψαξαν το γκολ δίχως όμως αποτέλεσμα μιας και δεν ρίσκαραν να παίξουν σε μεγάλο βαθμό ανοιχτά για να διαφυλάξουν τα μετόπισθέν τους και να κρατήσουν το μηδέν στην εστία τους. Η μεγάλη φάση έλειψε στα εναπομείναντα λεπτά, μια κεφαλιά του Βάργκα στο 84' ήταν αδύναμη, στα 2 λεπτά του έξτρα χρόνου δεν σημειώθηκε επίσης κάτι αξιόλογο, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το φινάλε.

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ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Κάιρινεν, Κοϊτά (81′ Ζουμπκόφ), Μάγερ (57′ Μάνταλος), Γιόβιτς (57′ Βάργκα), Ζίνι (81′ Γκατσίνοβιτς)

Λέφσκι Σόφιας: Βουτσόφ, Αλνταϊρ (88′ Σάντος), Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέλες, Σερζίνιο, Μουμπάρικ, Μαϊκόν, Όκο (66′ Περέα), Μπάλα (79′ Σούλα) , Ρεϊνάλντο (79′ Μίτκοφ)