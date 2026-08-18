Λεβαδειακός-Αστέρας AKTOR 2-0: «Καθάρισε» την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου μέσα σε οκτώ λεπτά [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Λεβαδειακός απέκλεισε τον Αστέρα AKTOR με 2-0 και έκλεισε θέση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας μέσα σε ένα… οκτάλεπτο.

Τα πάντα στο παιχνίδι κρίθηκαν στο διάστημα 35'-43'. Εκεί όπου άλλαξαν τόσο οι αριθμητικές ισορροπίες του αγώνα, όσο και το σκορ.

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Ο Λεβαδειακός ήταν δραστήριος στο πρώτο μισάωρο του αγώνα, αλλά μία φάση στο 35ο λεπτό άλλαξε τα πάντα. Ο Ζόρνταν Σίλβα έκανε λάθος και στη συνέχεια ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο έξω από την περιοχή του Αστέρα AKTOR.

Η κόκκινη άλλαξε τα δεδομένα και ο Ούρσι... καθάρισε για τον Λεβαδειακό

Ο μεσοεπιθετικός του Λεβαδειακού έβγαινε σε θέση τετ α τετ και ο Τσέτσιλας απέβαλε τον αμυντικό των Αρκάδων, ενώ από τη στιγμή που δεν υπάρχει VAR σε αυτήν τη φάση του Κυπέλλου, δεν εξετάστηκε αν η ανατροπή ήταν εντός περιοχής, κάτι που θα έπαιζε ρόλο ως προς το χρώμα της κάρτας.

Λίγα λεπτά αργότερα, συγκεκριμένα στο 43' ήρθε και το γκολ για τον Λεβαδειακό. Η ομάδα της Βοιωτίας εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Έντερ και ο Ούρσι μετά από ωραίο συνδυασμό, έγραψε το 1-0.

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Όπως ήταν λογικό, οι γηπεδούχοι με παίκτη παραπάνω έκαναν καλύτερη διαχείριση στο δεύτερο μέρος και έχασαν αρκετές καλές στιγμές για να «καθαρίσουν» την πρόκριση με τον Γκούμα.

Κάτι που τελικά έγινε, ξανά με τον Ούρσι. Ο Αργεντίνος πήρε το ριμπάουντ από την επέμβαση του Παπαδόπουλου στον Βήχο και πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι για το 2-0 στο 62', δίνοντας την πρόκριση στον Λεβαδειακό.