Λεβαδειακός - Άρης 3-0: Τα πρώτα «πράσινα» γκολ στο πρωτάθλημα ήταν... μοιραία για τους «κίτρινους» - iefimerida.gr

Ο Λεβαδειακός έκανε... σεφτέ στις νίκες και τα γκολ στη Super League πανηγυρίζοντας πολύτιμο τρίποντο (3-0) κόντρα στον Άρη για την ένατη αγωνιστική.

Μαζεμένα έβαλε τα πρώτα του γκολ στη φετινή Super League ο Λεβαδειακός που ξέσπασε επιθετικά και «θύμα» του ήταν ο Άρης που παρά το ότι είχε «ανέβει» το προηγούμενο διάστημα, δεν βρήκε ποτέ τις λύσεις απέναντι στους ανώτερους Βοιωτούς οι οποίοι πήραν την πρώτη τους νίκη-ανάσα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

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Ό,τι δεν... έμπαινε σε άλλα ματς για τον Λεβαδειακό, τα έβαλε κόντρα στον Άρη όπου ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 από το πρώτο μέρος και έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στο 87'. Με τη νίκη τους αυτή, οι Βοιωτοί ανέβηκαν στην 12η θέση και τους 6 πόντους, ενώ οι Θεσσαλονικείς παρέμειναν στην τέταρτη θέση και τους 16 βαθμούς.

Ο Λεβαδειακός 2-0 τον Άρη από το πρώτο ημίχρονο

Στο 8ο λεπτό ο Λεβαδειακός δεν έλυσε απλώς τον γόρδιο δεσμό στο ματς, αλλά πέτυχε το πρώτο του γκολ στη φετινή Super League, έπειτα από 278 ολόκληρα αγωνιστικά λεπτά και το... ρόδι έσπασε ο Νίκας ο οποίος σκόραρε για το 1-0 με ωραίο διαγώνιο σουτ μετά από μπαλιά του Κωστή.

Ο Άρης προσπάθησε να αντιδράσει ωστόσο δεν έβρισκε χώρους απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα των Βοιωτών και δεν έφτανε σε μεγάλη ευκαιρία παρά το ότι είχε διαρκώς τη μπάλα στα πόδια του και προσπαθούσε να διασπάσει το αμυντικό «τείχος» των γηπεδούχων.

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Στο 40ο λεπτό, ο Λεβαδειακός κέρδισε πέναλτι και ένα λεπτό αργότερα, ο Βήχος ευστόχησε από τα 11 βήματα για το σημαντικό προβάδισμα 2-0 του Λεβαδειακού σε φάση που ο Βέλιος έκανε κακό διώξιμο σε σουτ του Μανθάτη και στη συνέχεια ανέτρεψε τον Κομπνάν.

Ο Λεβαδειακός έδωσε τη... χαριστική βολή στο 87' για το 3-0

Στο δεύτερο μέρος, ο Λεβαδειακός υπερασπίστηκε το προβάδισμά του, έχασε ευκαιρία για να τριπλασιάσει τα τέρματά του στο 67' με τον Κομπνάν που αστόχησε από κοντά ωστόσο το τρίτο γκολ ήρθε εντέλει στο 87' με τον Πάντεα που τελείωσε ιδανικά τη φάση για το 3-0 μετά από μπαλιά του Εμμανουηλίδη.

Οι μεγάλες φάσεις δεν έλειψαν στις καθυστερήσεις καθώς στο 90+2', ο Λεβαδειακός λίγο έλειψε να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ σε 4-0 με τον Μανθάτη, ενώ λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα και συγκεκριμένα στο 90+5', ο Ελίασι είπε... όχι στον Γιαννιώτα.