Λεβαδειακός-Άρης 1-1: Έσπασαν τα δοκάρια οι Θεσσαλονικείς, πήραν βαθμό οι Βοιωτοί, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ο Λεβαδειακός ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της πρεμιέρας των Play Off 5-8 του πρωταθλήματος της Super League.

Η ισοπαλία 1-1 που έφερε η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου με τον Άρη στο «Λάμπρος Κατσώνης», σε συνδυασμό με την ισοπαλία ανάμεσα σε Βόλο και ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, κράτησε αναλλοίωτες τις αποστάσεις ανάμεσα στις τέσσερις ομάδες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Θεσσαλονικείς του Μιχάλη Γρηγορίου μπορούν να μιλούν για χαμένη ευκαιρία. Αφενός επειδή προηγήθηκαν με τον Μπεντζαμίν Γκαρέ (31’) αφετέρου επειδή είδαν τα δοκάρια να τους στερούν σε τρεις περιπτώσεις το δεύτερο γκολ. Οι Βοιωτοί ισοφάρισαν με τον Μπένχαμιν Βέρμπιτς (58’) και πήραν έναν υπερ-πολύτιμο βαθμό, στο δρόμο για την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην ιστορία τους.



Οι «κίτρινοι» βρήκαν δίχτυα (και) πολύ νωρίς, μόλις στο 8’, αλλά... Σε μακρινή μπαλιά του Ούρος Ράτσιτς, ο Τίνο Καντεβέρε εκμεταλλεύτηκε την κακή αντίδραση του Χόλγκερ Μάγκνουσον, γύρισε στον Γκαρέ και ο Αργεντινός με το αριστερό πλάσαρε εύστοχα. Από το VAR (Στέφανος Κουμπαράκης, Δημήτρης Μόσχου), όμως, κάλεσαν για on field review τον Τάσο Παπαπέτρου, με τον Αθηναίο διαιτητή να ακυρώνει το γκολ για φάουλ του Μάρτιν Χόνγκλα πάνω στον Γκιγιέρμο Μπάλτσι στο ξεκίνημα της φάσης.

Φάση που... άναψε πολύ τα αίματα εντός κι εκτός των τεσσάρων γραμμών του αγωνιστικού χώρου. Η επόμενη καλή στιγμή ήρθε στο 19’, ένα διαγώνιο σουτ του Κάρλες Πέρεθ που βρήκε σε ετοιμότητα τον Γιούρι Λοντίγκιν. Επτά λεπτά μετά, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και διαδοχικές κεφαλιές, ο Μπάλτσι με εντυπωσιακό ψαλιδάκι έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Γιώργου Αθανασιάδη που είχε μείνει... άγαλμα. Για να έρθει, στο 31’, το γκολ για τον Άρη - μέτρησε αυτή τη φορά.

Ο Χαμζά Μεντίλ έκλεψε από τον Σεμπαστιάν Παλάσιος, βρήκε τον Γιάννη Γιαννιώτα κι εκείνος τον Καντεβέρε που «χόρεψε» τον Μάγκνουσον και σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Γκαρέ που απλά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Οι Βοιωτοί προσπάθησαν να αντιδράσουν άμεσα. Στο 36’, ο Γιάννης Κωστή έβγαλε τον Μπάλτσι στην πλάτη της άμυνας, ο τελευταίος πέρασε και τον Αθανασιάδη, αλλά βγήκε πολύ πλάγια και πλάσαρε άστοχα.

Το παιχνίδι είχε «τρελό» ρυθμό. Ο Άρης... ισοφάρισε τα δοκάρια, με τον Πέρεθ στο 38’ να σημαδεύει τη ρίζα της αριστερής δοκού έπειτα από το λάθος του Ένις Τσοκάι και την πάσα του Γκαρέ. Ο Ισπανός εξτρέμ προσπάθησε να σκοράρει και στο 40’, αλλά πλάσαρε στην αγκαλιά του Λοντίγκιν ενώ ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Βέρμπιτς από το ύψος της μεγάλης περιοχής στο επόμενο λεπτό. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το δεύτερο (οριζόντιο αυτή τη φορά) δοκάρι των φιλοξενούμενων, σε κεφαλιά του Καντεβέρε έπειτα από φάση διαρκείας, με την μπάλα να απομακρύνεται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ξεκίνημα του β’ μέρους, ο Άρης επέλεξε να δώσει χώρο κι ο Λεβαδειακός εγκαταστάθηκε έξω από τα καρέ του Αθανασιάδη. Και το... γύρω-γύρω απέδωσε για τους «πράσινους» στο 58’. Μετά τις κεφαλιές των Μεντίλ και Φαμπιάνο, η μπάλα έφτασε στον Τσάπρα που γύρισε στον Βέρμπιτς, ο οποίος από κοντά την έσπρωξε στα δίχτυα για το 1-1. Για να ακολουθήσουν οι παρεμβάσεις από τους δυο προπονητές.

Αυτές του Νίκου Παπαδόπουλου φάνηκε να πιάνουν τόπο άμεσα, αλλά το πλασέ του Χισάμ Λαγιούς (68’) στο τετ-α-τετ με τον Αθανασιάδη και μετά την πάσα του Αλέν Όζμπολτ, πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Η «απάντηση» ήρθε από τον Οτμάν Μπουσαϊντ στο 87’, όταν με δυνατό δεξί σουτ σημάδεψε τη συμβολή των δοκών της εστίας του Λοντίγκιν - τρίτο για τους φιλοξενούμενους.

Το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους - τρίτη ισοπαλία φέτος ανάμεσα στις δυο ομάδες - με τον Λεβαδειακό να πηγαίνει στους 22 βαθμούς, τους Βόλο και ΟΦΗ να έχουν από 17 και τον Άρη να ανεβαίνει στους 16. Για τη 2η αγωνιστική, η ομάδα του Παπαδόπουλου πηγαίνει στο Παγκρήτιο (18/4, 18:00) για το ματς με τον ΟΦΗ ενώ οι «κίτρινοι» θα υποδεχθούν τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (18/4, 19:00).



Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Κωστή - Καντεβέρε, Μεντίλ, Φαμπιάνο



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον (66’ Τσιβελεκίδης), Κωστή (77’ Λαμαράνα), Τσοκάι, Μπάλτσι (66’ Λαγιούς), Παλάσιος, Βέρμπιτς (77’ Συμελίδης), Όζμπολτ (87’ Οζέγκοβιτς).

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Μεντίλ, Ράτσιτς (66’ Γένσεν), Σονκό, Καντεβέρε (83’ Μορόν), Πέρεθ, Χόνγκλα (83’ Μπουσαϊντ), Γκαρέ (77’ Κουαμέ), Γιαννιώτας (66’ Δώνης).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βαθμολογία των πλέι οφ 5-8:

1. Λεβαδειακός 22

2. Βόλος 17

3. ΟΦΗ 17

4. Άρης 16

Το 0-1:

﻿Το 1-1: