League Cup: «Καθάρισαν» και οι τέσσερις «μεγάλοι» -Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων - iefimerida.gr

Οι «μεγάλοι» της Premier League δεν είχαν διάθεση για... δωράκια ή «εκπλήξεις» στο τελευταίο «πιάτο» της φάσης των «32» του αγγλικού League Cup, «καθαρίζοντας» εύκολα ή λίγο πιο δύσκολα, όλους τους αντιπάλους μικρότερων κατηγοριών που αντιμετώπισαν.

Η Μάντσεστερ Σίτι με φουλ ροτέισον και γκολ των Φόντεν (18') και Σαβίνιο (74') νίκησε εκτός με 2-0 τη Χάντερσφιλντ. Η Νιούκαστλ έκανε… περίπατο με τη Μπράντφορντ, φτάνοντας στο εμφατικό 4-1, ενώ εύκολο βράδυ πέρασε και η Τότεναμ με το 3-0 επί της Ντόνκαστερ. Μόνο η Άρσεναλ «ζορίστηκε» λίγο παραπάνω με την Πορτ Βέιλ, αλλά πήρε τη νίκη με 2-0 και την πρόκριση στους «16» με τα γκολ των Έζε (8') και Τροσάρ (86').

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της φάσης των «32» του League Cup Αγγλίας έχει ως εξής:

Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Γκρίμσμπι 0-1

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 4-2 πέν. / 1-1 κ.δ.

Κρίσταλ Πάλας-Μίλγουολ 4-2 πέν. / 1-1 κ.δ.

Σουόνσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2

Μπάρνσλεϊ-Μπράιτον 0-6

Μπέρνλι-Κάρντιφ 1-2

Φούλαμ-Κέμπριτζ Γιουνάιτεντ 1-0

Λίνκολν-Τσέλσι 1-2

Γουίγκαν-Γουίκομ 0-2

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γουλβς-Έβερτον 2-0

Ρέξαμ-Ρέντινγκ 2-0

Λίβερπουλ-Σαουθάμπτον 2-1

Χάντερσφιλντ-Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Νιούκαστλ-Μπράντφορντ 4-1

Τότεναμ-Ντονκάστερ 3-0

Πορτ Βέιλ-Άρσεναλ 0-2