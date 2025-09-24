League Cup: «Καθάρισαν» Ίσακ και Εκιτικέ για τη Λίβερπουλ -«Εξάρα» για την Μπράιτον των Τζίμα, Κωστούλα - iefimerida.gr

Οι «πανάκριβες» μεταγραφές που έκανε το καλοκαίρι η Λίβερπουλ, ο Αλεξάντερ Ίσακ των 150 εκατ. ευρώ κι ο Ουγκό Εκιτικέ των 95 εκατ. ευρώ, «καθάρισαν» για τους «reds» την πρόκριση στους «16» του αγγλικού League Cup, οδηγώντας την ομάδα του λιμανιού στη νίκη με 2-1 επί της εξαιρετικής Σαουθάμπτον.

Οι «Άγιοι» έχασαν μια ανεπανάληπτη ευκαιρία στο 42' με τους Άρμστρονγκ και Σιένζα (δοκάρι ο πρώτος, κεφαλιά άουτ αν κι ολομόναχος ο δεύτερος) και στην αμέσως επόμενη φάση, ο Ίσακ έκανε το 1-0 για τη Λίβερπουλ. Στο 76' ο Τσαρλς έφερε το ματς στα... ίσα για τη Σαουθάμπτον, όμως η πίεση που άσκησε η Λίβερπουλ, ανταμείφθηκε στο 86' με το τέρμα του Εκιτικέ που διαμόρφωσε το τελικό 2-1, προτού αντικρίσει τη δεύτερη κίτρινη.

«Περίπατο» έκανε η Μπράιτον συντρίβοντας την Μπάρνσλεϊ με 6-0 εκτός έδρας, σ' ένα ματς που ξεκίνησε βασικός ο Στέφανος Τζίμας κι αντικαταστάθηκε στο 65' απ' τον Θανάση Κωστούλα. Την «παράσταση», ωστόσο... έκλεψε ο 22χρονος Παραγουανός εξτρέμ, Ντιέγκο Γκομες, ο οποίος σημείωσε τα πρώτα τέσσερα τέρματα των «γλάρων» (9', 21', 33', 68'), για να προσθέσουν τις δικές τους «πινελιές» και οι Χάουελ (87') και Αγιάρι (89').

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της φάσης των «32» του League Cup Αγγλίας έχει ως εξής:

Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Γκρίμσμπι 0-1

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 4-2 πέν. / 1-1 κ.δ.

Κρίσταλ Πάλας-Μίλγουολ 4-2 πέν. / 1-1 κ.δ.

Σουόνσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2

Μπάρνσλεϊ-Μπράιτον 0-6

Μπέρνλι-Κάρντιφ 1-2

Φούλαμ-Κέμπριτζ Γιουνάιτεντ 1-0

Λίνκολν-Τσέλσι 1-2

Γουίγκαν-Γουίκομ 0-2

Γουλβς-Έβερτον 2-0

Ρέξαμ-Ρέντινγκ 2-0

Λίβερπουλ-Σαουθάμπτον 2-1

Χάντερσφιλντ-Μάντσεστερ Σίτι 24/09

Νιούκαστλ-Μπράντφορντ 24/09

Τότεναμ-Ντονκάστερ 24/09

Πορτ Βέιλ-Άρσεναλ 24/09