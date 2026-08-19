Το λάθος που έκανε η ΑΕΚ στη Σόφια - iefimerida.gr

Αν και το 0-0 σε εκτός έδρας αγώνα playoffs Champions League λογίζεται ως βήμα πρόκρισης, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε κάθε λόγο να είναι... σκασμένος με το αποτέλεσμα της ΑΕΚ κόντρα στη Λέφσκι.

Την ώρα που στην Ελλάδα το αποτέλεσμα της ΑΕΚ πανηγυρίστηκε σχεδόν ως... πρόκριση για το μεγάλο ραντεβού της League Phase του Champions League, ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τη «λευκή ισοπαλία» που παραχώρησε η ομάδα του στη Λέφσκι Σόφιας. Γιατί αυτό είναι το σωστό ρήμα για την περίσταση: Παραχώρησε, όχι απέσπασε...



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Αν και ο Σέρβος τεχνικός έσπευσε να αποδεχτεί τον τίτλο του φαβορί για την ομάδα του, ως... παλιά καραβάνα των πάγκων γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ότι οι παίκτες του έκαναν ένα λάθος στο πρώτο παιχνίδι με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας: Δεν τελείωσαν τη δουλειά!

Παρά το γεγονός ότι κυρίως στο πρώτο ημίχρονο ήταν εμφανώς ανώτεροι των γηπεδούχων, πέταξαν στα σκουπίδια τις ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν. Σε καμιά περίπτωση η ΑΕΚ δεν κυριάρχησε στο «Βασίλ Λέφσκι» (όπως τόνισε για διπλωματικούς και ψυχολογικούς λόγους ο προπονητής της στις δηλώσεις του), πλην όμως επιβεβαίωσε την ποιοτική της ανωτερότητα έναντι των αντιπάλων της.

Το αήττητο της Λέφσκι... ξυπνητήρι για τη ρεβάνς της ΑΕΚ

Τι πρέπει να προσέξει, πλέον, η «Ένωση» για να μη βιώσει σε μια εβδομάδα έναν σοκαριστικό (υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί) αποκλεισμό από το ιστορικό ραντεβού της με τα αστέρια της League Phase του Champions League;

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Πρώτο και κυριότερο: Να μη θεωρήσει ότι οι Βούλγαροι θα έρθουν στη Νέα Φιλαδέλφεια ως... πρόβατα για σφαγή. Το αντίθετο ισχύει! Η Λέφσκι μπορεί να μην πήρε το πλεονέκτημα που ήθελε αξιοποιώντας την «καυτή» ατμόσφαιρα του πρώτου αγώνα, ωστόσο διεύρυνε στα 11 παιχνίδια το αήττητο σερί της στη διάρκεια του καλοκαιριού. Ποτέ μην υποτιμάτε ομάδα που έχει... συνηθίσει να μη χάνει. Το γεγονός ότι το συγκρότημα του Χούλιο Βελάσκες αγνοεί ακόμη τι θα πει ήττα σε επίσημο παιχνίδι, του επιτρέπει μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, να πολλαπλασιάζει τους δείκτες αυτοπεποίθησής του. Κι αυτό ακριβώς το στοιχείο πρέπει να λειτουργήσει ως ξυπνητήρι για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ ενόψει της ρεβάνς. Γιατί με βάσει την οπτική της κοινής γνώμης, η «Ένωση» έχει ήδη προκριθεί... Η ΑΕΚ δεν θα πρέπει να παρασυρθεί από τον αέρα του φαβορί και να... χαλαρώσει την αμυντική της θωράκιση, γιατί θα το πληρώσει ακριβά. Οι Βούλγαροι διαθέτουν 3-4 εξαιρετικά γρήγορους παίκτες που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά αν κινηθούν στην πλάτη της «κιτρινόμαυρης» οπισθοφυλακής. Θα πρέπει, λοιπόν, η πρωταθλήτρια Ελλάδος να διατηρήσει την ισορροπία που απαιτούν παιχνίδια σαν κι αυτό της 26ης Αυγούστου. Ναι μεν «πνίξιμο» του πιο άπειρου αντιπάλου σε μια «ηφαιστιογενή» έδρα, με έμφαση όμως στο σωστό κλείσιμο των χώρων στην άμυνα.

Το Champions League παίζεται σε... άλλες ταχύτητες

Και μιας και αναφερόμαστε στη συνολική ανασταλτική λειτουργία της ΑΕΚ, για δεύτερο παιχνίδι (μετά τον τελικό του Super Cup) με τον ΟΦΗ, οι «κιτρινόμαυροι» εμφανίζουν σε μεμονωμένες φάσεις σημαντική έλλειψη ταχύτητας στον κεντρικό τους άξονα.

Όπως συνέβη και στην αναμέτρηση με τους Κρητικούς, έτσι και απέναντι στους Βούλγαρους, είδαμε παίκτη της Λέφσκι να φτάνει σε θέση βολής διανύοντας ανενόχλητος όλο το γήπεδο με σπριντ.

Με τη League Phase του Champions League να παίζεται σε... άλλες ταχύτητες, Ριμπάλτα και Νίκολιτς καλούνται να εστιάσουν στο συγκεκριμένο δεδομένο και ιδιαίτερα στις θέσεις των κεντρικών αμυντικών και των κεντρικών χαφ, η ΑΕΚ να χρειάζεται σημαντική ενίσχυση με 1-2 παίκτες που θα είναι σε θέση να βελτιώσουν σημαντικά τους δείκτες ταχύτητάς της.