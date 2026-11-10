Λαμπρό το μέλλον του Παναθηναϊκού: «Έδεσε» με επαγγελματικό συμβόλαιο έως το 2029 τον Λαζαρίδη - iefimerida.gr

Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό υπέγραψε ο 15χρονος, Δημήτρης Λαζαρίδης, που θα φοράει τη φανέλα με το «τριφύλλι» έως το καλοκαίρι του 2029.

Λαμπρό το μέλλον του Παναθηναϊκού! Οι «πράσινοι» δίνουν και έδιναν ιδιαίτερη έμφαση και σημασία στα μεγάλα ταλέντα που έχουν στις τάξεις τους και το έδειξαν εμπράκτως με την περίπτωση του Δημήτρη Λαζαρίδη. Ο 15χρονος στράικερ υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, που θα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029, με τους πρωτοπόρους της Super League.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Δημήτρης Λαζαρίδης θεωρείται ένα από τα πιο μεγάλα ταλέντα που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στα χέρια του. Οι άνθρωποι του συλλόγου ξέρουν πολύ καλά ότι με αρκετή δουλειά μπορεί να φτάσει ψηλά, με αποτέλεσμα να θέλουν να τον στηρίξουν όχι μόνο τώρα, αλλά κυρίως στο μέλλον.

Ο Δημήτρης Λαζαρίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ακαδημία Παθιακάκη. Ωστόσο, το μεγάλο «μπαμ» το έκανε με τον Ατρόμητο, όπου μαζί του στο πρωτάθλημα της Super League U-15 σημείωσε 19 τέρματα, ενώ από το καλοκαίρι του 2026 ανήκει και τυπικά στα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, όπου πλέον τον έκανε και επαγγελματία.

Αναλυτικά η δήλωση του Λαζαρίδη για το επαγγελματικό του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό:

«Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για εμένα και ένα σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική μου πορεία. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του συλλόγου για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά μου, θα συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά με συνέπεια και αποφασιστικότητα, ώστε να εξελίσσομαι και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, στους προπονητές μου και σε όλους όσοι βρίσκονται δίπλα μου και με στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια».

