Η ισπανική La Liga υπόσχεται αμοιβή 50 ευρώ σε όποιον καταδώσει μαγαζιά που παίζουν αγώνες χωρίς άδεια - iefimerida.gr

Σε έναν αντισυμβατικό τρόπο καταφεύγει η διοίκηση του ισπανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, της La Liga, για να καταπολεμήσει την πειρατική αναμετάδοση των αγώνων.

Η La Liga ανακοίνωσε ότι θα δίνει ανταμοιβή ύψους 50 ευρώ σε όποιον δώσει επαρκή στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι ένα κατάστημα - εστίασης ή στοιχηματισμού - δείχνει αγώνα στις οθόνες του χωρίς να εμφανίζεται σε αυτές η σήμανση που παραπέμπει στην πληρωμή επαγγελματικής συνδρομής.

«Στόχος… είναι να διπλασιαστεί η καταπολέμηση της πειρατείας σε μπαρ, εστιατόρια και πρακτορεία στοιχημάτων μέσω της υπεύθυνης συνεργασίας καταναλωτών και χρηστών», ανέφερε η La Liga σε ανακοίνωσή της.

«Η La Liga λανσάρει ένα πρόγραμμα επιβράβευσης, σύμφωνα με το οποίο οι χρήστες που υποβάλλουν έγκυρη και αποτελεσματική καταγγελία μπορούν να λάβουν 50 ευρώ ως ανταμοιβή για τη συνεργασία τους», σημειώνεται.

Τα μπαρ, τα εστιατόρια και τα πρακτορεία στοιχήματος πρέπει να εγγραφούν σε ένα συγκεκριμένο πακέτο για να μπορούν να μεταδίδουν τους αγώνες. Εάν οι θαμώνες αντιληφθούν πως στην οθόνη δεν εμφανίζεται η σχετική σήμανση, μπορούν να στείλουν e-mail στη La Liga με φωτογραφίες που θα τη βοηθήσουν να επαληθεύσει την παράβαση.