La Liga: Συνεχίζει «απόλυτη» η Ρεάλ, μεγάλο διπλό στο φινάλε για τη Βιγιαρεάλ - iefimerida.gr

Η Λεβάντε αποδείχθηκε πολύ χαμηλό «εμπόδιο» για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με το εμφατικό 4-1 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της La Liga συνεχίζοντας μόνη στην κορυφή και με το απόλυτο των νικών.

Τα γκολ των Βινίσιους (28') και Μασταντουόνο (38') έδωαν «αέρα» δύο τερματων στη «βασίλισσα», η οποία δεν… ανησύχησε ακόμη κι όταν μείωσε σε 1-2 ο Εγιόνγκ στο 54'. Δύο γκολ του Μπαπέ στο 64' (πέναλτι) και στο 66' διαμόρφωσαν το τελικό κι… άνετο 4-1 για τη Ρεάλ.

Στη Σεβίλη, η τοπική ομάδα με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο βασικό κάτω απ' τα γκολπόστ της, δεν μπόρεσε να διευρύνει το αήττητο σερί της, καθώς η εξαιρετική (και) φέτος Βιγιαρεάλ «χτύπησε» στο φινάλε με τον Σόλομον (86') και πήρε μία σπουδαία νίκη με 2-1.

Νωρίτερα, η Βαλένθια έφτασε μία ανάσα από το να κάνει το 2Χ2 μετά το διασυρμό από την Μπαρτσελόνα, σε αντίθεση με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, που έμεινε χωρίς νίκη για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι.

Το 6-0 από την Μπαρτσελόνα στις 14/9 φαίνεται πώς λειτούργησε με θετικό τρόπο στη Βαλένθια, καθώς η ομάδα του Κάρλος Κορμπεράν, νίκησε την προηγούμενη εβδομάδα την Αθλέτικ Μπιλμπάο και απόψε, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής έφυγε με το βαθμό από την Βαρκελώνη κόντρα στην Εσπανιόλ (2-2). Οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Πουάδο στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η Αθλέτικ του Ερνέστο Βαλβέρδε παραχώρησε ισοπαλία, 1-1, στην ουραγό Τζιρόνα, το γκολ της οποίας πέτυχε στο ξεκίνημα του ματς ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ. Ήταν ο πρώτος βαθμός για τους Βάσκους μετά από δύο συνεχόμενες ήττες (από Βαλένθια και Αλαβές).

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Τζιρόνα 1-1

(48' Χορεγκιθάρ - 9' Ουναΐ)

Εσπανιόλ-Βαλένθια 2-2

(59' Καμπρέρα, 90'+6 Πουάδο - 15' Νταντζούμα, 62' Ντούρο)

Θέλτα-Μπέτις 1-1

(47΄ Αλβαρεθ - 45΄ Μπαρτρά)

Λεβάντε-Ρεάλ Μαδρίτης 1-4

(54΄ Εγιόνγκ - 28΄ Βινίσιους, 38΄ Μασταντουόνο, 64΄ πέν, 66΄ Μπαπέ)

Σεβίλη-Βιγιαρεάλ 1-2

(51΄ Σο - 17΄ Ολουβαζέγι, 86΄ Σόλομον)

Χετάφε-Αλαβές 24/09

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 24/09

Σοσιεδάδ-Μαγιόρκα 24/09

Οσασούνα-Ελτσε 25/09

Οβιέδο-Μπαρτσελόνα 25/09

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 18 -6αγ.

Μπαρτσελόνα 13

Βιγιαρεάλ 13 -6αγ.

Εσπανιόλ 11 -6αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 10 -6αγ.

Έλτσε 9

Μπέτις 9 -6αγ.

Χετάφε 9

Βαλένθια 8 -6αγ.

Σεβίλη 7 -6αγ.

Αλαβές 7

Ατλέτικο Μαδρίτης 6

Οσασούνα 6

Ράγιο Βαγεκάνο 5

Θέλτα 5 -6αγ.

Λεβάντε 4 -6αγ.

Οβιέδο 3

Ρεάλ Σοσιεδάδ 2

Μαγιόρκα 2

Τζιρόνα 2 -6αγ.