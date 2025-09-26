Κύπελλο Ιταλίας: Πέρασε στους «16» η Τορίνο -Αναλυτικά τα αποτελέσματα - iefimerida.gr

Με ένα γκολ από νωρίς (9΄) του Τσέζαρε Καζαντέι, η Τορίνο επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Πίζα και έγινε η ομάδα που συμπληρώνει το "παζλ" των 16 του κυπέλλου Ιταλίας.
Τα αποτελέσματα της φάσης των «32» και τα ζευγάρια των «16» του Coppa d' Italia έχουν ως εξής:
Κάλιαρι-Φροζινόνε 4-1
Ουντινέζε-Παλέρμο 2-1
Μίλαν-Λέτσε 3-0
Πάρμα-Σπέτσια 2-2 (4-3 στα πέναλτι)
Βερόνα-Βενέτσια 0-0 (4-5 στα πέναλτι)
Κόμο-Σασουόλο 3-0
Τζένοα-Έμπολι 3-1
Τορίνο-Πίζα 1-0
ΦΑΣΗ «16»
Μπολόνια - Πάρμα
Νάπολι - Κάλιαρι
Ίντερ - Βενέτσια
Αταλάντα - Τζένοα
Γιουβέντους - Ουντινέζε
Ρόμα - Τορίνο
Φιορεντίνα - Κόμο
Λάτσιο - Μίλαν
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο