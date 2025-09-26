 Κύπελλο Ιταλίας: Πέρασε στους «16» η Τορίνο -Αναλυτικά τα αποτελέσματα - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Κύπελλο Ιταλίας: Πέρασε στους «16» η Τορίνο -Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Πέρασε στου; 16 του Coppa Italia η Τορίνο
Πέρασε στου; 16 του Coppa Italia η Τορίνο / Φωνογραφία ΑΜΠΕ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με ένα γκολ από νωρίς (9΄) του Τσέζαρε Καζαντέι, η Τορίνο επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Πίζα και έγινε η ομάδα που συμπληρώνει το "παζλ" των 16 του κυπέλλου Ιταλίας.

Τα αποτελέσματα της φάσης των «32» και τα ζευγάρια των «16» του Coppa d' Italia έχουν ως εξής:

Κάλιαρι-Φροζινόνε 4-1

Ουντινέζε-Παλέρμο 2-1

Μίλαν-Λέτσε 3-0

Πάρμα-Σπέτσια 2-2 (4-3 στα πέναλτι)

Βερόνα-Βενέτσια 0-0 (4-5 στα πέναλτι)

Κόμο-Σασουόλο 3-0

Τζένοα-Έμπολι 3-1

Τορίνο-Πίζα 1-0

ΦΑΣΗ «16»

Μπολόνια - Πάρμα

Νάπολι - Κάλιαρι

Ίντερ - Βενέτσια

Αταλάντα - Τζένοα

Γιουβέντους - Ουντινέζε

Ρόμα - Τορίνο

Φιορεντίνα - Κόμο

Λάτσιο - Μίλαν

