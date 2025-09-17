Κύπελλο Ελλάδος: Ο Λεβαδειακός διέσυρε τον ΠΑΟΚ με 4-1 - iefimerida.gr

Πραγματοποιώντας εμφάνιση βγαλμένη από τα πιο τρελά όνειρα των φίλων του, ο Λεβαδειακός επικράτησε με το εμφατικό 4-1 επί του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ήταν ο Ταξιάρχης Φίλων που «υποχρέωσε» τον Τόμας Κεντζιόρα σε αυτογκόλ (12’) αλλά και σε πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Φαμπρίτσιο Πεντρόζο (51’). Ενδιάμεσα, είχε υποπέσει σε πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Φεντόρ Τσάλοφ (36’) ενώ τα άλλα τέρματα για τους Βοιωτούς σημείωσαν οι Παναγιώτης-Μάριος Βήχος (40’) και Γιώργος Μανθάτης (53’).



Οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ στο 12ο λεπτό. Ο Φίλων, που τον Ιούλιο υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο στο σύλλογο της Βοιωτίας προερχόμενος από... τον ΠΑΟΚ, έφυγε από τα δεξιά στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας κι έκανε το γύρισμα προς τον Μπένχαμιν Βέρμπιτς. Ο Κεντζιόρα πρόλαβε τον Σλοβένο, αλλά έστειλε, άθελά του, την μπάλα στα δίχτυα του Λούκα Γκουγκεσασβίλι για το 1-0.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Θεσσαλονικείς αντέδρασαν, με δημιουργό τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς αλλά ούτε η κεφαλιά του Μαντί Καμαρά (19’) ούτε το πλασέ του του Λούκα Ιβανούσετς (26’) βρήκαν στόχο. Έφτασαν τελικά στην ισοφάριση στο 35ο λεπτό: ο Σπυρίδων Ζαμπαλάς καταλόγισε πέναλτι σε σπρώξιμο του Φίλων στον Δημήτρη Μπέρδο, με τον Τσάλοφ να ευστοχεί από την άσπρη βούλα παρά την προσπάθεια του Γιούρι Λοντίγκιν, για το 1-1.

Οι γηπεδούχοι, όμως, πήραν γρήγορα εκ νέου το προβάδισμα. Από μακρινή εκτέλεση φάουλ του Βέρμπιτς, ο Βήχος πήδησε ψηλότερα απ’ όλους και με δυνατή κεφαλιά έκανε το 2-1 στο 40’. Με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, ο Λεβαδειακός έφτασε σε τρίτο γκολ.

Πρωταγωνιστής και πάλι ο Φίλων, καθώς ο 20χρονος αμυντικός ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Κεντζιόρα, με τον Πεντρόζο να εκτελεί εύστοχα - αριστερό δοκάρι και μέσα - για το 3-1.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Μανθάτης έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των «πράσινων»: αφού αρχικά έκλεψε την μπάλα, την ξαναπήρε, ελίχθηκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής και με δυνατό σουτ νίκησε τον Γκουγκεσασβίλι για το 4-1 στο 53’. Ο Γεωργιανός τερματοφύλακας αρνήθηκε το πέμπτο γκολ στο 73’ στο δυνατό, διαγώνιο σουτ του Σεμπάστιαν Παλάσιος ενώ στο 77’ από το VAR (Κωνσταντίνος Πουλικίδης, Δημήτρης Μπεκιάρης) κάλεσαν τον Ζαμπαλά για χέρι-πέναλτι του Γιάννη Μιχαηλίδη σε σέντρα του Μανθάτη, με τον Ηπειρώτη διαιτητή να μην καταλογίζει παράβαση καθώς η μπάλα είχε βρει αρχικά στην πλάτη του Έλληνα κεντρικού αμυντικού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι προσπάθειες των Τάισον (71’) και Δημήτρη Πέλκα (87’) δεν είχαν ευτυχή κατάληξη για τον ΠΑΟΚ που γνώρισε μια πολύ βαριά ήττα (4-1) που ενδεχομένως κοστίσει στην «οικονομία» του Κυπέλλου. Πλέον, οι «ασπρόμαυροι» στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο εντός έδρας ματς με τον Παναιτωλικό (Σάββατο 20/9, 20:00) για την 4η αγωνιστική της Super League ενώ ο θριαμβευτής Λεβαδειακός δίνει τρίτο σερί εντός έδρας ματς υποδεχόμενος τον ΟΦΗ (Κυριακή 21/9, 18:00).



Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Μπάλτσι, Γκούμας, Φίλων, Συμελίδης, Πεντρόζο - Μιχαηλίδης, Μπιάνκο, Πέλκας.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Κάτρης, Βήχος, Μπάλτσι (46’ Συμελίδης), Μανθάτης, Πεντρόζο, Φίλων (59’ Παλάσιος), Τσιμπόλα (81’ Λιάγκας), Τσιβελεκίδης, Βέρμπιτς (46’ Τσοκάι), Γκούμας (46’ Κωστή).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ (66’ Μπάμπα), Μπιάνκο (66’ Μεϊτέ), Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς (56’ Μύθου), Μπέρδος (56’ Πέλκας), Τσάλοφ (56’ Τάισον).