Κύπελλο Ελλάδας: Ξεχωρίζει το ΑΕΚ-Άρης, εκτός έδρας αγωνίζονται Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ - iefimerida.gr

Το παιχνίδι ΑΕΚ-Άρης ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σε άλλα ματς, η Athens Kallithea FC υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Βόλο, ενώ ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στο Αιγάλεω.

ΑΕΚ και Άρης έρχονται από παιχνίδια με αντίθετα συναισθήματα. Η Ένωση γνώρισε την ήττα-σοκ από τον Πανσερραϊκό ενώ οι Θεσσαλονικείς πήραν ισοπαλία 1-1 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ κι έμειναν μόνοι πρώτοι στην κατάταξη. Οι δύο ομάδες τέθηκαν και πέρυσι αντιμέτωποι, με τον Άρη να παίρνει δραματική πρόκριση στα πέναλτι. Όπως η ΑΕΚ, έτσι κι ο Ολυμπιακός καλείται να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης και να πάρει σκορ πρόκρισης στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με αντίπαλο την Athens Kallithea FC. Που με τη σειρά της θέλει... από κάπου να πιαστεί έπειτα από την ήττα από τον Ατρόμητο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχοντας ψυχολογία στα ύψη, ΟΦΗ και Βόλος τίθενται αντιμέτωποι στο Ηράκλειο. Οι Κρητικοί «άλωσαν» την Τούμπα κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ, οι Θεσσαλοί το Αγρίνιο κερδίζοντας τον Παναιτωλικό. Ο ΠΑΟΚ, πάντως, είναι ξεκάθαρο φαβορί για την πρόκριση με αντίπαλο το Αιγάλεω πάρα το ότι το «Σίτι» πήρε δυο προκρίσεις ήδη εντός έδρας. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι ακόμη μεγαλύτερο φαβορί καθώς κοντράρεται με τη Ζάκυνθο που είναι δύο κατηγορίες πιο κάτω αν και οι νησιώτες έχουν δείξει στοιχεία οργανωμένης ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες είναι διπλοί και δεν ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Σε περίπτωση ισοπαλίας έπειτα από τους δύο αγώνες, ακολουθεί παράταση και - αν χρειαστεί - η διαδικασία των πέναλτι.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 29 Οκτωβρίου

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κηφισιά - Παναχαϊκή 1-1

Πανσερραϊκός - Πανιώνιος 2-0



Τετάρτη 30 Οκτωβρίου

15:30 Αιγάλεω - ΠΑΟΚ

17:30 ΟΦΗ - Βόλος

19:30 ΑΕΚ - Άρης

21:30 Athens Kallithea FC - Ολυμπιακός



Πέμπτη 31 Οκτωβρίου

15:00 Ζάκυνθος - Αστέρας Τρίπολης



*Δεν έχει οριστεί εκ νέου το παιχνίδι Ατρόμητος - Παναθηναϊκός που αναβλήθηκε στις 30/10 λόγω της κηδείας του Τζορτζ Μπάλντοκ.



Τα «ζευγάρια» των προημιτελικών:

Πανσερραϊκός ή Πανιώνιος vs Ζάκυνθος - Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea FC - Ολυμπιακός

ΑΕΚ - Αρης vs Αιγάλεω - ΠΑΟΚ

ΟΦΗ - Βόλος vs Κηφισιά - Παναχαϊκή



Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

Πανσερραϊκός ή Πανιώνιος vs Ζάκυνθος - Αστέρας Τρίπολης / ΟΦΗ - Βόλος vs Κηφισιά - Παναχαϊκή

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea FC - Ολυμπιακός / ΑΕΚ - Άρης vs Αιγάλεω - ΠΑΟΚ