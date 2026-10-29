Κύπελλο Ελλάδας: Το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και η μάχη της τετράδας - Όλα τα σενάρια πρόκρισης - iefimerida.gr

Το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός κρίνει την κορυφή στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ατρόμητο και Καλαμάτα να διεκδικούν την τετράδα.

Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας μπαίνει στην τελική της ευθεία, με την πέμπτη και τελευταία αγωνιστική, που είναι προγραμματισμένη για τις 2 Δεκεμβρίου, να καθορίζει την τελική κατάταξη και τα εισιτήρια για την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

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Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δεσπόζει στο πρόγραμμα, καθώς οι δύο «αιώνιοι» βρίσκονται στην κορυφή με εννέα βαθμούς. Την ίδια στιγμή, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ατρόμητος και Καλαμάτα παραμένουν στη διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα, με τις διαφορές τερμάτων να ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικές.

Τα σενάρια για την πρώτη τετράδα

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον ένας από τους δύο θα τερματίσει στην πρώτη τετράδα. Σε περίπτωση ισοπαλίας στο μεταξύ τους ντέρμπι, μπορούν να βρεθούν και οι δύο στις θέσεις που οδηγούν απευθείας στα προημιτελικά.

Ο ΠΑΟΚ, που βρίσκεται στους επτά βαθμούς, κρατά την τύχη στα χέρια του. Με νίκη απέναντι στην Καλαμάτα θα τερματίσει τουλάχιστον τρίτος, ενώ μπορεί να καταλάβει ακόμη και τη δεύτερη θέση, ανάλογα με το αποτέλεσμα του ντέρμπι και τη διαφορά τερμάτων. Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα χρειαστεί απώλεια βαθμών από την ΑΕΚ ή τον Ατρόμητο.

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Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR και με νίκη θα φτάσει τους εννέα βαθμούς, ενισχύοντας σημαντικά τις πιθανότητές της για την τετράδα. Η Ένωση έχει αυτή τη στιγμή διαφορά τερμάτων +7, έναντι +2 του Ατρομήτου, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Νέστο Χρυσούπολης και μπορεί επίσης να φτάσει τους εννέα βαθμούς.

Από την πλευρά της, η Καλαμάτα χρειάζεται νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ και παράλληλα να μη νικήσει τουλάχιστον μία από τις ΑΕΚ και Ατρόμητο, ώστε να διατηρήσει ελπίδες εισόδου στην πρώτη τετράδα.

Η τελευταία αγωνιστική και η βαθμολογία

5η αγωνιστική – 2 Δεκεμβρίου 2026

Άρης - Πανσερραϊκός

Ατρόμητος - Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα - ΠΑΟΚ

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet

Νίκη Βόλου - Μαρκό

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

ΟΦΗ - Βόλος

ΑΕΚ - Αστέρας AKTOR

Η βαθμολογία της League Phase

Ολυμπιακός 9 (9-2) Παναθηναϊκός 9 (5-1) ΠΑΟΚ 7 (4-1) ΑΕΚ 6 (11-4)

Θέσεις 1-4: Απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά

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Ατρόμητος 6 (4-2) Καλαμάτα 5 (5-3) ΟΦΗ 4 (3-1) Αστέρας AKTOR 4 (4-3) Κηφισιά 4 (4-4) Άρης 4 (3-3) ΑΕΛ Novibet 4 (2-5) Νίκη Βόλου 3 (1-4)

Θέσεις 5-12: Πρόκριση στα playoffs

Βόλος 1 (5-8) Μαρκό 1 (2-5) Νέστος Χρυσούπολης 0 (0-7) Πανσερραϊκός 0 (1-10)

Τα κριτήρια ισοβαθμίας και ο δρόμος προς τον τελικό

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το πρώτο κριτήριο είναι η καλύτερη διαφορά τερμάτων και ακολουθούν κατά σειρά η καλύτερη επίθεση, η καλύτερη εκτός έδρας επίθεση, οι περισσότερες νίκες, οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες και η κατάταξη της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου.

Στα playoffs θα αναμετρηθούν ο 5ος με τον 12ο, ο 6ος με τον 11ο, ο 7ος με τον 10ο και ο 8ος με τον 9ο. Οι αναμετρήσεις θα είναι μονές, στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε ψηλότερα, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας θα ακολουθεί απευθείας διαδικασία πέναλτι.

Στα προημιτελικά, οι τέσσερις πρώτοι της League Phase θα αντιμετωπίσουν τους νικητές των playoffs, επίσης σε μονούς αγώνες. Αντίθετα, οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν σε διπλές αναμετρήσεις, χωρίς να ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ.

Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας είναι προγραμματισμένος για τις 22 Μαΐου 2027 στο ΟΑΚΑ.