Κύπελλο Ελλάδας: Ο Αστέρας AKTOR κατέθεσε ένσταση για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό - Ποιος είναι ο λόγος - iefimerida.gr

Ένσταση για το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Λεβαδειακό κατέθεσε ο Αστέρας AKTOR, λόγω ενδεχόμενης αντικανονικής συμμετοχής παίκτη από τους Βοιωτούς.

Στα δικαστήρια οδηγείται το... τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης μεταξύ Λεβαδειακού και Αστέρα AKTOR για τα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο λόγος είναι η ενδεχόμενη αντικανονική συμμετοχή παίκτη από πλευράς Βοιωτών, με τους Αρκάδες να καταθέτουν ένσταση.

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Πλέον, η υπόθεση βρίσκεται στα «χέρια» των πειθαρχικών αρχών της ΕΠΟ, οι οποίες θα κληθούν να αποφασίσουν για την έκβασή της. Για την ιστορία, η ομάδα του Χαραλάμπους επικράτησε με 2-0 χάρη σε «ντοπιέτα» του Ούρσι.

Ποιες είναι οι πιθανές κυρώσεις του Λεβαδειακού μετά την ένσταση του Αστέρα AKTOR

Αν μετά την εξέταση του φύλλου αγώνα κριθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ότι ο Λεβαδειακός χρησιμοποίησε αντικανονικά παίκτη, οι πιθανές κυρώσεις που ενδέχεται να του επιβληθούν είναι συγκεκριμένες.

Συγκεκριμένα, θα μπορούσε να επιφέρει ακύρωση του αποτελέσματος υπέρ των Βοιωτών, απώλεια του αγώνα, αφαίρεση βαθμών από την ειδική βαθμολογία της διοργανώσεως, καθώς και χρηματικό πρόστιμο. Σε κάθε περίπτωση, η τελική κρίση αναμένεται τις επόμενες ημέρες.