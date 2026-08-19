Το πανόραμα του Κυπέλλου Ελλάδας: Οι 15 από τις 16 ομάδες της League Phase -Πότε είναι η κλήρωση - iefimerida.gr

Κρίθηκαν ακόμα πέντε εισιτήρια για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με μία ομάδα να απομένει για να συμπληρωθεί το παζλ.

Οι 15 από τις 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη φετινή League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας είναι πλέον γνωστές. Μετά και τις αναμετρήσεις της Τετάρτης (19/6), το μόνο που μένει να μάθουμε είναι ποια εκ των Ελλάς Σύρου ή Μαρκό θα αποτελέσει την τελευταία ομάδα της League Phase.

Παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου και μία ημέρα μετά, στις 25 Αυγούστου είναι προγραμματισμένη η κλήρωση.

Οι ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στη League Phase του Κυπέλλου

Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

ΟΦΗ

ΑΕΛ

Άρης

Βόλος

Ατρόμητος

Λεβαδειακός

Νίκη Βόλου

Κηφισιά

Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Athens Kallithea – ΑΕΛ Novibet 1-3

Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης 0-2

Ηρακλής – Βόλος Elabet 1-3

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος – ΠΑΣ Πύργος 3-1

Λεβαδειακός – Asteras AKTOR 2-0

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Νίκη Βόλου – Πανιώνιος 0-0 (3-1 πεν.)

Ζάκυνθος – Κηφισιά 1-6

Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς 1-0

Καλαμάτα – Παναιτωλικός 4-2

Πανσερραϊκός – Πανθρακικός 2-1

Δευτέρα 24 Αυγούστου