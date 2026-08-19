Το πανόραμα του Κυπέλλου Ελλάδας: Οι 15 από τις 16 ομάδες της League Phase -Πότε είναι η κλήρωση - iefimerida.gr

Κρίθηκαν ακόμα πέντε εισιτήρια για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με μία ομάδα να απομένει για να συμπληρωθεί το παζλ.
Οι 15 από τις 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη φετινή League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας είναι πλέον γνωστές. Μετά και τις αναμετρήσεις της Τετάρτης (19/6), το μόνο που μένει να μάθουμε είναι ποια εκ των Ελλάς Σύρου ή Μαρκό θα αποτελέσει την τελευταία ομάδα της League Phase.
Παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου και μία ημέρα μετά, στις 25 Αυγούστου είναι προγραμματισμένη η κλήρωση.
Οι ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στη League Phase του Κυπέλλου
- Ολυμπιακός
- Παναθηναϊκός
- ΠΑΟΚ
- ΑΕΚ
- ΟΦΗ
- ΑΕΛ
- Άρης
- Βόλος
- Ατρόμητος
- Λεβαδειακός
- Νίκη Βόλου
- Κηφισιά
- Νέστος Χρυσούπολης
- Καλαμάτα
Δευτέρα 17 Αυγούστου
- Athens Kallithea – ΑΕΛ Novibet 1-3
- Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης 0-2
- Ηρακλής – Βόλος Elabet 1-3
Τρίτη 18 Αυγούστου
- Ατρόμητος – ΠΑΣ Πύργος 3-1
- Λεβαδειακός – Asteras AKTOR 2-0
Τετάρτη 19 Αυγούστου
- Νίκη Βόλου – Πανιώνιος 0-0 (3-1 πεν.)
- Ζάκυνθος – Κηφισιά 1-6
- Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς 1-0
- Καλαμάτα – Παναιτωλικός 4-2
- Πανσερραϊκός – Πανθρακικός 2-1
Δευτέρα 24 Αυγούστου
- 17:30: Ελλάς Σύρου – Μαρκό, Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης
- Όλες οι ειδήσεις
- Σοκ στον Παναθηναϊκό AKTOR με Ναν: Τραυματίστηκε σε ατομική προπόνηση και υποβλήθηκε σε εγχείρηση στις ΗΠΑ
- Από το… φιλί που έμπλεξε τον Γκασκέ ως τον Κύργιο -Οι ιστορίες χρήσης κοκαΐνης που συγκλόνισαν το τένις!
- Εξαιρετικός Πετρούνιας θα διεκδικήσει ακόμα ένα μετάλλιο στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο