Κύπελλο Ελλάδας: Η Καλαμάτα έγινε… Θύελλα, απέκλεισε τον Παναιτωλικό και προκρίθηκε στη League Phase - «Σκόρπισε» τη Ζάκυνθο η Κηφισιά [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Καλαμάτα έκανε ονειρεμένο ντεμπούτο σε επίσημες εμφανίσεις και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, την ώρα που η Κηφισιά πήρε το εισιτήριο με 6 γκολ απέναντι στη Ζάκυνθο.

Σαρωτική ήταν η Καλαμάτα απέναντι στον Παναιτωλικό, με την Μαύρη Θύελλα να παίρνει τη νίκη και την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με 3-1 απέναντι στον Παναιτωλικό. Ευρεία νίκη για την Κηφισιά που νίκησε εκτός έδρας την Ζάκυνθο με 1-6.

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Προκρίσεις πήραν και ο Νέστος Χρυσούπολης που επικράτησε του Απόλλωνα Καλαμαριάς με 1-0 και η Νίκη Βόλου που κέρδισε στα πέναλτι (0-0 κανονική διάρκεια, 3-1 στα πέναλτι) τον Πανιώνιο.

Σαρωτική η Καλαμάτα πέρασε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Η Καλαμάτα χρειάστηκε μόλις τρία λεπτά για να βάλει τις βάσεις για τη νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό στο «Ελ Πάσο», με τους Καλουτσικίδη και Βάργκας να βρίσκουν δίχτυα στο πρώτο ημίχρονο και να διαμορφώνουν το 2-0. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το εξαιρετικό τους διάστημα μετά το ημίωρο και απέκτησαν σαφές προβάδισμα πρόκρισης, απέναντι σε έναν Παναιτωλικό που δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει σημαντικούς κινδύνους για την εστία του Γκέλιου.

Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε ολοκληρωτικά μετά το ημίωρο, με την Καλαμάτα να «χτυπά» δύο φορές μέσα σε διάστημα τριών λεπτών.

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Στο 31', ο Καλουτσικίδης βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή και με δυνατό σουτ νίκησε τον Ξενόπουλο, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Πριν προλάβει ο Παναιτωλικός να αντιδράσει, οι γηπεδούχοι βρήκαν και δεύτερο γκολ. Στο 34', ο Βάργκας πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και με πολύ όμορφο τελείωμα νίκησε τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων για το 2-0, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην Καλαμάτα.

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Έτσι, η Καλαμάτα πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 2-0, έχοντας μετατρέψει μέσα σε ένα εκρηκτικό τρίλεπτο ένα ισορροπημένο μέχρι εκείνο το σημείο παιχνίδι σε αναμέτρηση με ξεκάθαρο προβάδισμα για την ίδια.

Η Καλαμάτα χρειάστηκε μόλις τέσσερα λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου για να βρει και τρίτο γκολ. Στο 49', η άμυνα του Παναιτωλικού έκανε το λάθος και ο Βάργκας το εκμεταλλεύτηκε, φεύγοντας απέναντι στον Ξενόπουλο. Ο επιθετικός των γηπεδούχων διατήρησε την ψυχραιμία του και με πλασέ έγραψε το 3-0, πετυχαίνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση.

Η αντίδραση του Παναιτωλικού, πάντως, ήταν άμεση. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, στο 52', ο Σατσιάς βρήκε χώρο μέσα στην περιοχή και με σουτ νίκησε τον Γκέλιο, μειώνοντας σε 3-1 και βάζοντας ξανά τους Αγρινιώτες στο παιχνίδι.

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Μάλιστα, η Καλαμάτα στο 87ο λεπτό έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα διαμορφώνοντας το τελικό 4-1 στο παιχνίδι, με το γκολ του Καλουτσικίδη, ο οποίος διένυσε όλο το γήπεδο ανενόχλητος και πλασάρε ιδανικά για το 4-1,

Ο Παναιτωλικός το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει το σκορ στα τελευταία λεπτά του αγώνα μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μανρίκε που διαμόρφωσε το τελικό 4-2.

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Η Κηφισιά... ξέσπασε στην Ζάκυνθο με έξι γκολ

Η Κηφισιά εξασφάλισε με εμφατικό τρόπο την παρουσία της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας 6-1 της Ζακύνθου στην Καισαριανή. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο άνοιξε το σκορ στο 17' με τον Γιάγκνε, ενώ ο Σαγάλ στο 27' και ο Πολυκράτης στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου διαμόρφωσαν το 3-0.

Η Κηφισιά συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο μέρος, με τον Αντόνισε να κάνει το 4-0 στο 63'. Η Ζάκυνθος μείωσε τρία λεπτά αργότερα με πέναλτι του Σίλβα, όμως οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν εκεί. Ο Θεοδωρίδης στο 76' ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-1, ενώ ο Μπένι με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 90' διαμόρφωσε το τελικό 6-1.

Ένα γκολ ήταν αρκετό για τον Νέστο Χρυσούπολης

Την πρόκρισή του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας πανηγύρισε ο Νέστος Χρυσούπολης, ο οποίος επικράτησε με 1-0 του Απόλλωνα Καλαμαριάς και συνέχισε την πορεία του στη διοργάνωση.

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Η αναμέτρηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Νέστο να βρίσκει το γκολ που έκανε τη διαφορά και να διαχειρίζεται στη συνέχεια το προβάδισμά του μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, αφήνοντας εκτός συνέχειας τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Πρόκριση στα πέναλτι για την Νίκη Βόλου απέναντι στον Πανιώνιο

Την πρόκρισή της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας πανηγύρισε η Νίκη Βόλου, η οποία επικράτησε με 3-1 του Πανιωνίου στη διαδικασία των πέναλτι. Οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα στην κανονική διάρκεια, με το 0-0 να στέλνει την αναμέτρηση στη «ρώσικη ρουλέτα».

Εκεί, η ομάδα του Βόλου αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη και αποτελεσματική από την άσπρη βούλα, επικρατώντας με 3-1 και εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Αντίθετα, ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις εκτελέσεις του και αποχαιρέτησε το Κύπελλο Ελλάδας από νωρίς.