Σε κυκλοφορία η θρυλική φανέλα της Εθνικής Ελλάδας από το έπος του 2004 που ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης

Το έπος του 2004 ξαναζωντανεύει μέσα από την ιστορική φανέλα της Εθνικής Ελλάδας καθώς η Adidas επανακυκλοφόρησε την εμβληματική εμφάνιση της «γαλανόλευκης» από το θαύμα της Πορτογαλίας.

Οι αναμνήσεις από τις μαγικές βραδιές της Πορτογαλίας επιστρέφουν και μαζί τους η φανέλα που έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς! Η adidas επανακυκλοφορεί την εμφάνιση της «γαλανόλευκης» που ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης το 2004, με τους Έλληνες φιλάθλους να έχουν ξανά την ευκαιρία να την αποκτήσουν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κυκλοφορεί η θρυλική φανέλα της Εθνικής από το έπος της Πορτογαλίας

Υπάρχουν ποδοσφαιρικές εμφανίσεις που ξεπερνούν τα όρια του αθλητισμού και μετατρέπονται σε σύμβολα μιας ολόκληρης γενιάς. Μία από αυτές είναι αναμφίβολα η λευκή φανέλα με τις μπλε λεπτομέρειες που συνδέθηκε με τον ανεπανάληπτο θρίαμβο της Εθνικής Ελλάδας στο Euro 2004.

Είκοσι και πλέον χρόνια μετά τον ιστορικό άθλο στην Πορτογαλία, η adidas φέρνει ξανά στο προσκήνιο την εμφάνιση που φόρεσαν οι Έλληνες διεθνείς στη διοργάνωση, δίνοντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να ξαναζήσουν τη μαγεία εκείνων των ημερών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιστροφή της επετειακής φανέλας έγινε γνωστή μέσα από κοινή ανάρτηση της Εθνικής Ελλάδας και της adidas, με την ιστορική εμφάνιση να είναι πλέον διαθέσιμη προς αγορά.

Η τιμή της φανέλας και η επετειακή ζακέτα

Όσοι θέλουν να αποκτήσουν τη θρυλική εμφάνιση της πρωταθλήτριας Ευρώπης θα χρειαστεί να καταβάλουν το ποσό των 110 ευρώ. Παράλληλα, στη συλλογή υπάρχει και η αντίστοιχη επετειακή ζακέτα, η οποία κοστίζει 120 ευρώ, συμπληρώνοντας τη σειρά που είναι αφιερωμένη στη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ για την εμβληματική φανέλα της Εθνικής

«Η adidas και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία φέρνουν ξανά στο σήμερα την εμβληματική εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας, με την οποία κατέκτησε το UEFA EURO 2004, αναβιώνοντας μία από την κορυφαία στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου, η οποία εξακολουθεί, περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά, να ενώνει μια ολόκληρη χώρα.

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η adidas και η ΕΠΟ επαναφέρουν τη φανέλα που έγινε σύμβολο εκείνου του αξέχαστου καλοκαιριού, φέρνοντας αυτή την ποδοσφαιρική κληρονομιά στο σήμερα και στη νέα γενιά φιλάθλων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το καλοκαίρι του 2004, στην Πορτογαλία, η Εθνική Ελλάδας έγραψε μία από τις σημαντικότερες σελίδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, κατακτώντας το UEFA EURO 2004. Μια επιτυχία που ξεπέρασε τα όρια του ποδοσφαίρου και δημιούργησε εικόνες, συναισθήματα και αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές μέχρι σήμερα.

Η καμπάνια γεφυρώνει το τότε με το σήμερα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική κληρονομιά μιας εμβληματικής στιγμής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών της σημερινής Εθνικής Ομάδας, μια νέα γενιά παίρνει τη σκυτάλη, συνεχίζοντας να γράφει τη δική της ιστορία.

Στην καμπάνια συμμετέχουν οι Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Φώτης Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Χρήστος Ζαφείρης. Τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ δίνουν έναν ακόμη συμβολικό χαρακτήρα στο ταξίδι στην Πορτογαλία, εκεί όπου η Εθνική Ελλάδας έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης.

Σε συνεργασία με την AEGEAN, μια πτήση της εταιρείας από την Ελλάδα προς την Πορτογαλία γίνεται μέρος του εορτασμού, με τους επιβάτες να βρίσκουν στις θέσεις τους την εμβληματική φανέλα μαζί με ξεχωριστές εκπλήξεις. Ένα ταξίδι, 22 χρόνια μετά, που αναβιώνει ένα αξέχαστο κεφάλαιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώνοντας συμβολικά το τότε με το σήμερα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχεδιασμένη ως ένα football-inspired lifestyle κομμάτι τόσο για τη νέα γενιά όσο και για όσους έζησαν το καλοκαίρι του 2004, η φανέλα διατηρεί τα χαρακτηριστικά στοιχεία του αρχικού σχεδίου, με το λογότυπο της adidas και το έμβλημα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο στήθος, κλασική στρογγυλή λαιμόκοψη και άνετη εφαρμογή. Κατασκευασμένη από ελαφρύ ύφασμα και 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, συνδυάζει την ποδοσφαιρική κληρονομιά με το σύγχρονο lifestyle.

Περισσότερο από μια φανέλα, είναι ένα σύμβολο μιας ιστορίας που δεν έμεινε στο παρελθόν, συνεχίζει να μας ενώνει, να περνά από γενιά σε γενιά και να γράφεται ξανά. Η εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας είναι διαθέσιμη στο adidas.gr, στο adidas Store Ερμού 44 και σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής.