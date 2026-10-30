Κρούση στον Γιώργο Πρίντεζη για να αναλάβει την προεδρία της ΕΟΚ -Ο ίδιος δεν φαίνεται... ζεστός στο ενδεχόμενο - iefimerida.gr

Το όνομα του Γιώργου Πρίντεζη ήταν ένα από εκείνα που έπεσαν στο τραπέζι για την επόμενη μέρα της ΕΟΚ, όμως ο ίδιος δεν μοιάζει θετικός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις που προέκυψαν και την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της ΕΟΚ, το ελληνικό μπάσκετ ετοιμάζεται να... γυρίσει σελίδα. Με τις εκλογές να γίνονται δια ζώσης και να έχουν προγραμματιστεί για τις 20 Δεκεμβρίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα από τα ονόματα που «έπεσαν» στο... τραπέζι για την επόμενη μέρα, είναι αυτό του Γιώργου Πρίντεζη. Αναμφίβολα, ο παλαίμαχος θρύλος του Ολυμπιακού έχει προσφέρει πολλά στο μπάσκετ της χώρας μας, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η θέση του Γιώργου Πρίντεζη για την προεδρία της ΕΟΚ

Από την δική του μεριά, ο Πρίντεζης δεν εμφανίζεται... ζεστός στο ενδεχόμενο να αναλάβει ρόλο στην Ομοσπονδία από τις 21 Δεκεμβρίου και έπειτα.

Θυμίζεται ότι ενδιαφέρον για την θέση έχει δηλώσει ο Παναγιώτης Φασούλας, ενώ στο τραπέζι υπάρχει και το όνομα του Παναγιώτη Γιαννάκη, χωρίς να μπορεί τίποτα να θεωρηθεί ακόμα σίγουρο.