Μια ακόμη κορυφή στην καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο -Τι είναι το βραβείο ΒΟΑΤ που μπήκε στη συλλογή του - iefimerida.gr

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέκτησε το νεοσύστατο βραβείο BOAT, με τη μυθική του χρονιά το 2008 να ξεχωρίζει στην ψηφοφορία για την κορυφαία εκδοχή νικητή της Χρυσής Μπάλας όλων των εποχών.

Μπορεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο να... έμεινε με το παράπονο μιας και δεν ήταν καν στους υποψήφιους για τη Χρυσή Μπάλα που κατέληξε στον Χάρι Κέιν ωστόσο πρόσθεσε μία ακόμη ξεχωριστή διάκριση στο ήδη εντυπωσιακό παλμαρέ του και για να το κάνει άφησε πίσω του κορυφαίες εκδοχές άλλων θρύλων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων και ο Λιονέλ Μέσι.

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Ο Πορτογογάλος αναδείχθηκε νικητής του BOAT (Ballon d’Or Of All Time), της ειδικής ψηφοφορίας που διοργάνωσε το France Football για την ανάδειξη της κορυφαίας χρονιάς νικητή της Χρυσής Μπάλας στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε ο CR7 του 2008, όταν κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τη Χρυσή Μπάλα μετά από μια μυθική σεζόν με τη Γιουνάιτεντ.

Η ειδική ψηφοφορία του France Football και ο Ρονάλντο

φδηΜε αφορμή τη συμπλήρωση 70 ετών από την πρώτη απονομή της Χρυσής Μπάλας, το France Football παρουσίασε το BOAT, μία ξεχωριστή πρωτοβουλία που έδωσε στο κοινό τη δυνατότητα να επιλέξει την κορυφαία χρονιά ενός νικητή του ιστορικού βραβείου.

Σε αντίθεση με την καθιερωμένη διαδικασία της Χρυσής Μπάλας, αυτή τη φορά τον πρώτο λόγο είχαν οι αναγνώστες του γαλλικού περιοδικού και όχι οι δημοσιογράφοι που συμμετέχουν στην παραδοσιακή ψηφοφορία.

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Οι φίλαθλοι κλήθηκαν να συγκρίνουν συγκεκριμένες χρονιές κορυφαίων ποδοσφαιριστών, επιλέγοντας, για παράδειγμα, ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο του 2008 και τον Λιονέλ Μέσι του 2012.

Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία δεν αφορούσε απλώς τη συνολική καριέρα ενός παίκτη, αλλά την απόλυτη αγωνιστική εκδοχή του σε μία συγκεκριμένη χρονιά. Το BOAT αποτελεί μία ειδική ψηφοφορία κοινού και όχι έναν νέο επίσημο τίτλο της UEFA ή μία ακόμη καθιερωμένη κατηγορία της Χρυσής Μπάλας.

Η χρονιά του 2008 με Champions League, Premier League και 31 γκολ

Για να καταλάβει κανείς γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο του 2008 ξεχώρισε, αρκεί να ανατρέξει σε όσα πέτυχε εκείνη τη χρονιά. Ο Πορτογάλος, σε ηλικία μόλις 23 ετών, πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του, οδηγώντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην κατάκτηση τόσο της Premier League όσο και του Champions League.

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Στο αγγλικό πρωτάθλημα πέτυχε 31 γκολ, επίδοση που του χάρισε το Χρυσό Παπούτσι, αφήνοντας πίσω του τον Ντάνι Γκουίθα, ο οποίος είχε σημειώσει 27 τέρματα στη La Liga. Τα όσα έκανε σε συλλογικό επίπεδο αποτυπώθηκαν και στην ψηφοφορία της Χρυσής Μπάλας για το 2008.

Ο Ρονάλντο συγκέντρωσε 446 βαθμούς, κατακτώντας την πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά από τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος ακολούθησε με 281. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Φερνάντο Τόρες με 179 βαθμούς, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν ο Ίκερ Κασίγιας με 133 και ο Τσάβι Ερνάντες με 97.

Η συμμετοχή του κοινού και τα ερωτήματα για την ψηφοφορία

Η διαδικασία είχε και μία ιδιαίτερη οικονομική παράμετρο, καθώς κάθε ψήφος κόστιζε ένα ευρώ. Οι συμμετέχοντες είχαν, παράλληλα, τη δυνατότητα να μπουν σε κλήρωση για δύο εισιτήρια για την τελετή απονομής του βραβείου το 2027.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το γαλλικό Μέσο, 5.009 άτομα ψήφισαν περισσότερες από μία φορές. Από αυτούς, 44 συμμετείχαν από 10 έως 26 φορές, 300 ψήφισαν από 5 έως 9 φορές, ενώ 4.665 άτομα κατέθεσαν από 2 έως 4 ψήφους.

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Τα δεδομένα αυτά προσθέτουν μία ενδιαφέρουσα διάσταση στη διαδικασία, καθώς αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι συμμετείχαν ενεργά στην επιλογή της κορυφαίας χρονιάς στην ιστορία της Χρυσής Μπάλας.

Οι υποψήφιοι για το βραβείο BOAT

Λιονέλ Μέσι: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 και 2023

Κριστιάνο Ρονάλντο: 2008, 2014, 2015, 2016 και 2017

Ρονάλντο Ναζάριο: 1997 και 2002

Μάρκο φαν Μπάστεν: 1988, 1989 και 1992

Μισέλ Πλατινί: 1983, 1984 και 1985

Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε: 1980 και 1981

Κέβιν Κίγκαν: 1978 και 1979

Φραντς Μπεκενμπάουερ: 1972 και 1976

Γιόχαν Κρόιφ: 1971, 1973 και 1974

Αλφρέντο Ντι Στέφανο: 1957 και 1959

Ρονάλντο και Μέσι κυριαρχούν στη «μάχη» των κορυφαίων

Η αντιπαλότητα του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Λιονέλ Μέσι βρίσκεται αναπόφευκτα στο επίκεντρο και της συγκεκριμένης ψηφοφορίας. Οι δύο σούπερ σταρ έχουν κυριαρχήσει επί σειρά ετών στη Χρυσή Μπάλα, διαμορφώνοντας μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές αντιπαραθέσεις όλων των εποχών.

Η σύγκριση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις συνολικές διακρίσεις ή στον αριθμό των τροπαίων. Το ενδιαφέρον της πρωτοβουλίας του France Football βρίσκεται στο γεγονός ότι οι φίλαθλοι κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές αγωνιστικές εκδοχές των κορυφαίων ποδοσφαιριστών.

Στη σχετική κατάταξη ξεχωρίζουν οι χρονιές του Ρονάλντο και του Μέσι, ενώ στη συζήτηση για τις κορυφαίες εκδοχές νικητών της Χρυσής Μπάλας περιλαμβάνεται και ο Ρονάλντο Ναζάριο, με τη δική του σπουδαία χρονιά του 2002.