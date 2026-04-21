Απίθανη ατάκα Κριστιάνο Ρονάλντο σε φανατικό θαυμαστή του: «Είσαι πολύ πιο άσχημος από εμένα» [βίντεο] - iefimerida.gr

O Κριστιάνο Ρονάλντο έχει πολλούς λόγους, αλλά και τρόπους για να γίνει viral. Ακόμα και όταν δεν σκοράρει.

Ο Πορτογάλος στράικερ είναι το μεγάλο αστέρι στη Σαουδική Αραβία. Από τότε που πήγε στην Αλ Νασρ όλα τα βλέμματα είναι πάνω του. Τόσο κατά τη διάρκεια των αγώνων, όσο και πιο πριν ή πιο μετά.

Δεν είναι μόνο τα τέρματα που πετυχαίνει. Είναι η εν γένει αύρα που διαθέτει. Αποτέλεσμα; Όλοι να θέλουν να «κλέψουν» λίγα δευτερόλεπτα από τον πολύτιμο χρόνο του. Όπως έκανε και ένας τύπος που ήταν στις εξέδρες του γηπέδου της Αλ Νασρ. Ο εν λόγω κύριος έχει γίνει γνωστός στα social media, μιας και έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά στην εμφάνισή του με εκείνα του «CR7».

Αυτό προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί και να δώσει... ψωμάκι στον κόσμο που τον ακολουθεί. Κάτι που κατάλαβε και είδε και ο ίδιος ο 41χρονος επιθετικός και όταν τον πλησίασε του είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου:

«Άστο φίλε... Δεν μου μοιάζεις καθόλου! Εσύ είσαι πολύ πιο άσχημος από εμένα». Μία ατάκα που έμελλε να γίνει άμεσα viral.

Κριστιάνο Ρονάλντο: Όλοι μετράνε... αντίστροφα για τα 1000 γκολ του

Ήταν ξεκάθαρος. Ήταν απόλυτος. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εδώ και μερικούς μήνες έχει θέσει έναν στόχο: να φτάσει κάποια στιγμή τα 1.000 γκολ στην καριέρα του.

Βέβαια, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο ή τόσο απλό, όπως θα ήταν υπό άλλες συνθήκες για τον Πορτογάλο στράικερ. Ο πρώην σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Γιουβέντους έχει μεγαλώσει αρκετά και παρά την εμπειρία ή την ποιότητα που διαθέτει έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της έκρηξης και της ταχύτητάς του.

Παρόλα αυτά όταν είναι μπροστά από τον αντίπαλο τερματοφύλακα δύσκολα θα αστοχήσει. Δύσκολα δεν θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Γι' αυτό τον λόγο πλέον χρειάζεται κάτι λιγότερο από 50 γκολ, προκειμένου να φτάσει τα 1.000 στην καριέρα του. Κάτι που δεν έχει πετύχει κανείς άλλος σε αυτό το επίπεδο.