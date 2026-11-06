Ανήμερα της απόσυρσης του Κριστιάνο από την Πορτογαλία, η Χεορχίνα έκανε δώρο στον εαυτό της [βίντεο] - iefimerida.gr

Το δώρο που παρέλαβε η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ την ημέρα που ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την Εθνική Πορτογαλίας.
Στα περισσότερα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του εξωτερικού, η Πέμπτη ήταν αφιερωμένα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και στην ανακοίνωση της απόφασής του να αποσυρθεί από την Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Ανήμερα λοιπόν αυτής της είδησης, η σύζυγος παρέλαβε το δώρο που είχε κάνει στον εαυτό της…
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