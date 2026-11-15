Απόψε (15/11) κρίνεται το μέλλον του Μάριο Χεζόνια στους Κλίβελαντ Καβαλίερς -Οι δύο δρόμοι του συμβολαίου του

Καθοριστική είναι η σημερινή (15/11) ημερομηνία για τον Μάριο Χεζόνια και το μέλλον του στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ημέρα… Μάριο Χεζόνια αυτή για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Ο Κροάτης φόργουορντ πραγματοποίησε άλλη μία πολύ μεγάλη εμφάνιση, στη νίκη των «ιπποτών» απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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Ωστόσο, η 15η Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία που θα φανεί αν θα συνεχίσει να αποτελεί παίκτη των Καβαλίερς. Γιατί συμβαίνει αυτό; Ο Χεζόνια υπέγραψε το καλοκαίρι που μας πέρασε μονοετές συμβόλαιο, μη εγγυημένο.

Η διορία για το συμβόλαιό του ορίστηκε στις 15 Νοεμβρίου. Οι Καβαλίερς έχουν δικαίωμα μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία να τον αποδεσμεύσουν, αν δεν τον επιθυμούν στο ρόστερ και να μην πληρώσουν το υπόλοιπο του συμβολαίου του.

Αν όμως τον διατηρήσουν στο ρόστερ μετά το πέρας της 15ης Νοεμβρίου, θα παραμείνει παίκτης τους με εγγυημένο συμβόλαιο ως το φινάλε της σεζόν, έχοντας λαμβάνειν 2.8 εκατομμύρια δολάρια.

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Τα πεπραγμένα του Μάριο Χεζόνια στο NBA και τι συμβαίνει αν μείνει ελεύθερος

Ο Μάριο Χεζόνια είναι παίκτης του rotation των Κλίβελαντ Καβαλίερς. Ο Κροάτης φόργουορντ έχει αγωνιστεί στα 14 παιχνίδια της ομάδας, μετρώντας περίπου 20 λεπτά που πατάει παρκέ.

Σε αυτό το διάστημα, έχει μέσο όρο 8.6 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά παιχνίδι. Νούμερα που προϊδεάζουν ότι δύσκολα οι Καβαλίερς θα τον αφήσουν ελεύθερο, μιας και δεν έχει μεγάλο συμβόλαιο ενώ φαίνεται πολύ χρήσιμος.

Αν όμως μείνει ελεύθερος, τότε θα μπει στη δεξαμενή των waivers και οποιαδήποτε ομάδα από τις υπόλοιπες 29 του NBA θα μπορεί να τον αποκτήσει με το υπάρχον συμβόλαιο για 48 ώρες. Μετέπειτα θα μπορεί να διαπραγματευτεί οπουδήποτε, χωρίς περιορισμό.