Κόζο Τασίμα εναντίον Τζιάνι Ινφαντίνο: Ποιος είναι ο Ιάπωνας εκλεκτός της UEFA -Η απόλυση του Χαλίλχοτζιτς και το περίεργο «Fair Play» - iefimerida.gr

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ιαπωνικής Ομοσπονδίας, Κόζο Τασίμα, θα θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο στις εκλογές της FIFA τον Μάρτιο.

Ο Τασίμα είναι ο δεύτερος υποψήφιος που εκδηλώνει την πρόθεση πριν από την προθεσμία της 18ης Νοεμβρίου, μετά Ραμόν Βέγκα, αν και παραμένει ασαφές εάν ο πρώην αμυντικός της Τότεναμ, έχει την υποστήριξη πέντε από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA κάτι που απαιτείται για να εμπλακεί στην εκλογική διαδικασία στο Ραμπάτ.

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Ο ευρέως σεβαστός Τασίμα θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να εξασφαλίσει τη στήριξη των πέντε από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη. Το σημαντικότερο είναι ότι θεωρείται ότι ενήργησε με τις ευλογίες της UEFA, η οποία ηγήθηκε της επίθεσης κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να πουλήσει το 20% των εμπορικών δικαιωμάτων της FIFA αυτό το καλοκαίρι.

Οι σύμμαχοι και η δήλωση για την υποψηφιότητα

Ο Ιάπωνας διοικητικός παράγοντας έχει πολλούς συμμάχους στην Ευρώπη και είχε συνομιλίες με αξιωματούχους της UEFA στο συνέδριο της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (AFC) τον περασμένο μήνα στο Τόκιο.

«Είμαι ευγνώμων που μπορώ να κάνω αυτήν την ανακοίνωση με την πλήρη υποστήριξη της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας», δήλωσε ο Τασίμα στην ιαπωνική εφημερίδα Sports Nippon. «Δεν πρόκειται για νίκη ή ήττα, αλλά για τη μετάδοση στον κόσμο της ειλικρινούς, ορθής και δίκαιης στάσης που έχει χτίσει το ιαπωνικό ποδόσφαιρο. Αυτό που χρειάζεται τώρα η FIFA είναι αυτές οι αξίες που πρεσβεύουμε. Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για να κάνω αυτή την έκκληση στον κόσμο».

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Η δήλωση αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου της AFC, με τον πρόεδρό της, Σεΐχη Σαλμάν μπιν Ιμπραήμ αλ-Χαλίφα, να υποστηρίζει δημόσια τον Ινφαντίνο σε μια σημαντική στροφή 180 μοιρών, έχοντας προηγουμένως ταχθεί υπέρ της UEFA και της CONCACAF -της συνομοσπονδίας της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής- στην προσπάθειά τους να τον καθαιρέσουν.

Ο Τασίμα θα μπορούσε ενδεχομένως να διχάσει την AFC και είναι βέβαιο ότι θα συγκεντρώσει ψήφους από την Ευρώπη και την CONCACAF, αν και θα μπορούσαν να εμφανιστούν και άλλοι υποψήφιοι.

Ένας μη Ευρωπαίος αντίπαλος και η ευρεία δυσαρέσκεια

Η UEFA έχει περάσει μήνες προσπαθώντας να βρει έναν υποψήφιο για να αντιταχθεί στον Ινφαντίνο, αλλά μπορεί να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένας μη Ευρωπαίος αντίπαλος θα τα πάει καλύτερα λόγω της ευρείας δυσαρέσκειας για την αντιληπτή κυριαρχία της στο άθλημα.

Ο Ινφαντίνο έχει την υποστήριξη αρκετών κορυφαίων χωρών στην AFC, όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, καθώς και της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής, επομένως αναμένεται να κινηθεί προς τις 106 ψήφους που απαιτούνται για να επανεκλεγεί για τέταρτη θητεία.

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Ο Κόζο Τασίμα γεννήθηκε το 1957 στην επαρχία Αμακούσα του νομού Κουμαμότο. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Λύκειο Ουράβα-Σάουθ και στο Πανεπιστήμιο Τσουκούμπα, κατέκτησε το Πανιαπωνικό Σχολικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου.

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του έως την εθνική Ιαπωνίας

Αφού αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο εντάχθηκε στην ποδοσφαιρική ομάδα Φουρουκάβα Ίλεκτρικ το 1980. Η ομάδα κέρδισε τη 2η θέση στο Κύπελλο JSL του 1982. Αν και αγωνίστηκε ως βασικός παίκτης, αποσύρθηκε το 1982. Έπαιξε 39 παιχνίδια και σκόραρε 6 γκολ στο πρωτάθλημα.

Στις 27 Ιουνίου 1979, όταν ο Τασίμα ήταν ακόμα φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, έκανε το ντεμπούτο του για την εθνική ομάδα της Ιαπωνίας εναντίον της Μαλαισίας. Έπαιξε συνολικά σε 7 αγώνες και πέτυχε 1 γκολ για την Ιαπωνία

Κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και συνέχισε τις σπουδές του από το 1983 έως το 1986 στο Γερμανικό Αθλητικό Πανεπιστήμιο της Κολωνίας. Επέστρεψε ως προπονητής στο Πανεπιστήμιο. Το 2001, προπόνησε την εθνική ομάδα της Ιαπωνίας U-17.

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Η θητεία του στην Ιαπωνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και το απόστημα

Τον Ιούλιο του 2010, διετέλεσε αντιπρόεδρος της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (JFA). Από τον Ιανουάριο του 2011, είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ασιατικής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας.

Είναι μέλος του Συμβουλίου της FIFA από τον Απρίλιο του 2015. Τον Μάρτιο του 2016, έγινε πρόεδρος της JFA. Τον Απρίλιο του 2016, έγινε επίσης πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Ανατολικής Ασίας και υπηρέτησε μέχρι τον Μάρτιο του 2018.

Κατά τη διάρκεια του τεράστιου σκανδάλου διαφθοράς στη FIFA το 2015 —όταν πολλά ανώτερα στελέχη συνελήφθησαν από τις αμερικανικές αρχές για δωροδοκία— ο Τασίμα, ως νεοεκλεγέν μέλος της εκτελεστικής επιτροπής, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο Haneda του Τόκιο ότι είχε έρθει ο καιρός να σπάσει το απόστημα στην η FIFA.

Αν και, παραδόξως, δεν ζήτησε εκείνη ακριβώς τη στιγμή την άμεση παραίτηση του Σεπ Μπλάτερ, η παραστατική αυτή παρομοίωση έμεινε στην ιστορία ως μια χαρακτηριστική και ασυνήθιστη δήλωση, συνδεδεμένη με την είσοδό του στα ανώτερα κλιμάκια της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής πολιτικής.

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Η απόλυση του προπονητή της εθνικής ομάδας, Βαχίντ Χαλίλχοτζιτς

Τον Απρίλιο του 2018, εξέπληξε την ποδοσφαιρική κοινότητα απολύοντας τον προπονητή της εθνικής ομάδας, Βαχίντ Χαλίλχοτζιτς, μόλις δύο μήνες και κάτι πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA. Ο Χαλίλχοτζιτς είχε οδηγήσει επιτυχώς την Ιαπωνία στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Ο Τασίμα δικαιολόγησε την απόφασή του, επικαλούμενος μια ξαφνική κάμψη στην εμπιστοσύνη και την επικοινωνία με τους παίκτες, και προχώρησε στην αντικατάσταση του προπονητή με τον Ακίρα Νισίνο.

Το ρίσκο απέδωσε, σχεδόν θαυματουργά, καθώς η Ιαπωνία προκρίθηκε στη φάση των «16», ωστόσο η συγκεκριμένη κίνηση παραμένει μία από τις πιο αλλοπρόσαλλες διοικητικές αποφάσεις στην ιστορία της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (JFA).

Κατά τη διάρκεια του ίδιου Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ιαπωνία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια αμφιλεγόμενη κατάσταση στον αγώνα εναντίον της Πολωνίας.

Ενώ βρισκόταν πίσω στο σκορ με 1-0 στα τελευταία 15 λεπτά, οι παίκτες σταμάτησαν να επιτίθενται και άρχισαν να αλλάζουν πάσες στην αμυντική γραμμή για να ροκανίσουν τον χρόνο, ποντάροντας στο καλύτερο ρεκόρ τους όσον αφορά το «Fair Play» (λιγότερες κίτρινες κάρτες) που θα τους χάριζε την πρόκριση εις βάρος της Σενεγάλης.

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Η τακτική αυτή αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φιλάθλους και καταδικάστηκε ευρέως ως αντιαθλητική. Ωστόσο, ο Τασίμα υπερασπίστηκε σθεναρά την ομάδα, δηλώνοντας ότι «χρειάστηκε θάρρος» για να υλοποιηθεί ένας τέτοιος -φαινομενικά επαίσχυντος- ελιγμός, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόκριση.