Ατομικό ο Κουρμπέλης στην τελευταία προπόνηση της Εθνικής προτού πετάξει για Ολλανδία - iefimerida.gr

Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη να προπονείται ατομικά, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής ενόψει Ολλανδίας.

Η Εθνική Ελλάδας έχει πραγματοποιήσει ένα ιδιαίτερα θετικό ξεκίνημα στο Nations League, καθώς μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές μετρά δύο νίκες και δύο ισοπαλίες απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Πλέον, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπαίνει στην τελική ευθεία, με στόχο να εξασφαλίσει την παρουσία του στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

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Μπροστά της έχει δύο καθοριστικές αναμετρήσεις, αρχικά με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ στις 13 Νοεμβρίου και στη συνέχεια με τη Σερβία, την οποία θα υποδεχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 16 του μήνα. Οι διεθνείς ξεκίνησαν τη συγκέντρωσή τους την περασμένη Δευτέρα, ενώ την Τετάρτη πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση επί ελληνικού εδάφους πριν από την αναχώρηση για την Ολλανδία. Στην προπόνηση έδωσε το «παρών» και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης.

Ατομικό ο Κουρμπέλης πριν την Ολλανδία

Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα, το μοναδικό ερωτηματικό για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς αφορά τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο μέσος του Αστέρα AKTOR συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα, με την κατάστασή του να αξιολογείται μέχρι την τελευταία στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τους «οράνιε» στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα, δίνοντας έμφαση στην τακτική, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα. Σημαντική αναμένεται να είναι και η παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων στο Άμστερνταμ, καθώς 2.600 υποστηρικτές της Εθνικής εξασφάλισαν εισιτήριο, εξαντλώντας το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων που παραχωρήθηκαν από την ολλανδική πλευρά.