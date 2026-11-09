Ο Κουμπαρσί ήταν ο μεγάλος νικητής του Golden Boy 2026 -Ποιους κέρδισε στη «μάχη» - iefimerida.gr

Ο Πάου Κουμπαρσί ήταν ο μεγάλος νικητής του Golden Boy 2026, με τον στόπερ της Μπαρτσελόνα να βραβεύεται σε τελετή που έγινε την Δευτέρα (9/11) στο Σασουόλο της Ιταλίας.

Ο κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας, Πάου Κουμπαρσί, ανακηρύχθηκε ο νικητής του βραβείου Golden Boy για το 2026 στην τελετή που έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας (09/11) στο «Mapei Football Center» της Σασουόλο.

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Αξίζει να σημειωθεί πως ο 19χρονος στόπερ συμπεριλήφθηκε και την κορυφαία ενδεκάδα της FIFPRO για την περασμένη σεζόν, μαζί με τον συμπαίκτη του Λαμίν Γιαμάλ, τον Λιονέλ Μέσι, τον Έρλινγκ Χάαλαντ και πολλούς άλλους.

Ποιους κέρδισε στην ψηφοφορία για το golden boy ο Πάου Κουμπαρσί

Ο Κουμπαρσί κέρδισε τους Εστεβάο και Χάτο της Τσέλσι, τον Λιούις-Σκέλι της Άρσεναλ, τον Ντιομάντε της Ρεάλ Μαδρίτης και αρκετούς άλλους υποψηφίους, όπως τους δικούς μας Κωστούλα και Καρέτσα, για να κατακτήσει το βραβείο του golden boy 2026.

Ο νεαρός Ισπανός αμυντικός διαδέχεται τον Ντουέ, καθώς ο μεσοεπιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν ήταν ο νικητής του περσινού βραβείου. Ο στόπερ της Μπαρτσελόνα είχε βραβευτεί και ως ο καλύτερος νέος παίκτης του Μουντιάλ 2026, το οποίο κατέκτησε με την φανέλα της εθνικής Ισπανίας.