Με Κωστούλα η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για το ματς με τη Σερβία -Εκτός οι Ιωαννίδης και Κουρμπέλης

Αλλαγές υπάρχουν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για το τελευταίο της ματς στους ομίλους του Nations League κόντρα στη Σερβία, που θα διεξαχθεί απόψε στο Πανθεσσαλικό (21:45).

Ειδικότερα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς συμπεριέλαβε στα πλάνα του τον Μπάμπη Κωστούλα, που είχε μείνει εκτός στην αναμέτρηση με την Ολλανδία, ενώ στην αποστολή επιστρέφει και ο Χρήστος Ζαφείρης, ο οποίος εξέτισε την ποινή του.

Παράλληλα, κανονικά στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού είναι ο Χρήστος Τζόλης, καθώς δεν ήταν σοβαρό το πρόβλημα που αντιμετώπισε στο ματς με τους «οράνιε». Αντίθετα, νοκ-άουτ τέθηκαν τόσο ο Φώτης Ιωαννίδης όσο και ο Δημήτρης Κουρμπέλης.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για το ματς με τη Σερβία

Βλαχοδήμος, Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Ρότα, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Γιαννούλης, Κουτσουπιάς, Μπακασέτας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Μασούρας, Τεττέη, Δουβίκας, Τζόλης, Παυλίδης, Κωστούλας, Καρέτσας.