Κώστα Παπανικολάου, το όνομά σου μπαίνει δίπλα στου Σπανούλη και του Πρίντεζη! - iefimerida.gr

Ο Κώστας Παπανικολάου είναι πλέον ο μοναδικός παίκτης με 800 συμμετοχές, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Με το που πάτησε παρκέ στην αναμέτρηση απέναντι στον Άρη, το κοντέρ έγραψε 800. Ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στα «ερυθρόλευκα». Λογικό άλλωστε, αφού οι εποχές αλλάζουν και το μπάσκετ εξελίσσεται. Οι αγώνες γίνονται ολοένα και περισσότεροι, σεζόν με τη σεζόν και ο Παπανικολάου είναι πάντα εκεί, να φωνάζει «παρών» για τον Ολυμπιακό.

Αν τα είχε κάποιος 800, θα ήταν αυτός. Στους διαδρόμους του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας από το 2010, με τον Ντούσαν Ίβκοβιτς να τον εμπιστεύεται. Ο αριθμός αυτός δε λέει κάτι ως προς το μέγεθός του. Ή μήπως όχι; Λέει και παραλέει.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής είναι εδώ, ακόμα και αν τριγύρω τα πάντα αλλάζουν. Και ναι, δοκίμασε έναν χρόνο στην Μπαρτσελόνα, έζησε το όνειρό του στο NBA, αλλά επέστρεψε και παραμένει με ρόλο ως σήμερα, διεκδικώντας ακόμα μια Euroleague με την ομάδα του.

Παραμένει εδώ, στο υψηλότερο επίπεδο την εποχή που το μπάσκετ έχει περάσει ξεκάθαρα στην εποχή της ακραίας αθλητικότητας.

Βαδίζοντας πλέον στα 36 του χρόνια και αποδεικνύοντας διαρκώς πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Όποιος έχει αντίθετη άποψη για εκείνον, ας ρωτήσει και τους NBAers που μάρκαρε και… έσβησε το καλοκαίρι, φορώντας τη φανέλα της Εθνικής στο EuroBasket 2025.

Ακόμα και ο Ολυμπιακός έμοιαζε μπερδεμένος στο ξεκίνημα της σεζόν, όταν το δίδυμο Ντόρσεϊ, Φουρνιέ δε λειτουργούσε. Ο Παπανικολάου επέστρεψε ενεργά στο rotation και τα πάντα έδεσαν. Η κόλλα ή glue guy όπως τον λένε και στο χωριό τους οι Αμερικάνοι τόσο στο παρκέ, όσο και στα αποδυτήρια.

Όσο σημαντικό είναι το πρώτο, άλλο τόσο είναι και το δεύτερο σε μία ομάδα.

Παπανικολάου δίπλα σε Σπανούλη και Πρίντεζη, στους θρύλους του Ολυμπιακού

Με αφορμή τις 800 συμμετοχές του, ο Παπανικολάου ρωτήθηκε σχετικά με το μέλλον και την ενδεχόμενη απόσυρση της φανέλας του. «Έχω ακόμα. Να τελειώσουμε καλά αυτή τη χρονιά και μετά το καλοκαίρι με καθαρό μυαλό μπορούμε να τα βάλουμε όλα κάτω, να συζητήσουμε με τους προέδρους και να τα δούμε όλα. Εγώ έχω πολλή αγάπη ακόμα γι’ αυτό που κάνω» τόνισε ο ίδιος.

Δεν είναι σωστό να κάνουμε αυτήν τη συζήτηση για εκείνον. Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που όχι απλώς αποτελεί μέλος του Ολυμπιακού, αλλά είναι ενεργός και πάρα πολύ χρήσιμος στο rotation, για όσα θέλει να πετύχει η ομάδα στη σεζόν.

Ωστόσο, ρωτήθηκε για το αν περιμένει να αποσυρθεί η φανέλα του δίπλα σε αυτές των Βασίλη Σπανούλη και Γιώργου Πρίντεζη. «Αυτό θα το κρίνουν άλλοι» ανέφερε, με το πάντα ταπεινό του ύφος.

Και ναι, ο Σπανούλης ήταν αυτός που άλλαξε τον χαρακτήρα του Ολυμπιακού, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο να γίνει αυτή η ελίτ ομάδα που είναι σήμερα. Ναι, ο Πρίντεζης αποτέλεσε το πρόσωπο με το οποίο ταυτίζεται ο κάθε φίλος των Πειραιωτών. Γέννημα θρέμμα «ερυθρόλευκος», συνδεδεμένος με ένα από τα μεγαλύτερα σουτ της ιστορίας του συλλόγου.

Ο Παπανικολάου ήταν η συνέχεια των δύο ως αρχηγός της ομάδας. Χωρίς εκπτώσεις στο leadership! Όχι απλώς ανήκει εκεί δίπλα τους, αλλά είναι άξιος συνεχιστής των όσων εκείνοι πέτυχαν. Ταυτισμένος με τις επιτυχίες της σύγχρονης εποχής, ο Παπανικολάου είναι πιο προσιτός από τον Σπανούλη, που κουβαλούσε μία αύρα «legend».

Είναι πιο… vocal αρχηγός από τον Πρίντεζη, μια εξίσου θρυλική μορφή των αποδυτηρίων της ομάδας. Όσο και αν δε θέλε ίδιος να τοποθετήσει τον εαυτό του δίπλα στα δύο τεράστια αυτά μεγέθη. «Εγώ είμαι εδώ για να δουλεύω και να προσφέρω στην ομάδα. Αν αξίζω και αν υπάρχει ποτέ η περίπτωση δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν οφείλει να είναι δική μου δουλειά, δεν μπορώ εγώ να μετρήσω την προσφορά μου σε έναν σύλλογο που μου έχει δώσει τα πάντα από μικρό παιδί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη κουβέντα είναι λίγο μακρινή. Οφείλει να είναι τέτοια, όσο ο 35χρονος φόργουορντ λογίζεται ως σημαντικό γρανάζι, μιας ομάδας που κυνηγάει την κορυφή της Euroleague. Το τι θα συμβεί στο μέλλον δεν το γνωρίζει κανείς. Όμως, Κώστα Παπανικολάου, το μέγεθός σου για τον Ολυμπιακό είναι τέτοιο, που αξίζεις να σταθείς δίπλα στον Βασίλη Σπανούλη και τον Γιώργο Πρίντεζη.