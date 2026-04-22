Κώστας Φορτούνης: Οριστικά διαθέσιμος για τον Ολυμπιακό και κάθε ενδιαφερόμενο - iefimerida.gr

Η ώρα της επιστροφής του Κώστα Φορτούνη στην Ελλάδα, κατά πάσα πιθανότητα για τον Ολυμπιακό και κάθε ενδιαφερόμενο, φαίνεται πως έφτασε.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Αχμέντ Ραγκάμπ από τη Σαουδική Αραβία, ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού αποχωρεί οριστικά από την Αλ Καλίτζ στην οποία ανήκει.

Ο Φορτούνης έχει πρόσφατα γνωστοποιήσει την επιθυμία του να επιστρέψει στην Ελλάδα, στις μεταγραφές, προκειμένου να συνεχίσει και ενδεχομένως να ολοκληρώσει την καριέρα του στο ποδόσφαιρο.

Μάλιστα, δημοσιεύματα στη Σαουδική Αραβία ξεκαθάρισαν τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Κώστας Φορτούνης απάντησε αρνητικά στην τελευταία πρόταση της Αλ Καλίτζ προκειμένου να υπογράψει νέο συμβόλαιο. Ενημέρωσε τη διοίκηση ότι πρόθεσή του είναι να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου που διανύουμε.

Ο Κώστας Φορτούνης, το «όχι» και ο Ολυμπιακός

Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η απόφασή του δεν έχει να κάνει με τις συνθήκες στη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά με μια κίνηση για λόγους που αφορούν την οικογένειά του.

Βέβαια, οι διοικούντες την Αλ Καλίτζ συνέχισαν την προσπάθεια να τον μεταπείσουν με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Σύμφωνα με τον Αχμέντ Ραγκάμπ, ο Κώστας Φορτούνης ήταν αρνητικός και στη νέα πρόταση που του έγινε και πλέον θεωρείται -σύμφωνα με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο- σίγουρη η αποχώρησή του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει υπάρξει ήδη επαφή ανάμεσα στον Φορτούνη και τον Ολυμπιακό και είναι βέβαιο ότι οι δύο πλευρές θα συζητήσουν εκ νέου το καλοκαίρι. Προφανώς οι ερυθρόλευκοι είναι η ομάδα που έχει τον πρώτο λόγο και, εάν και εφόσον αποφασιστεί να γίνει κίνηση για την απόκτηση του Φορτούνη, ο 33χρονος μεσοεπιθετικός θα κλείσει την καριέρα του στο μεγάλο λιμάνι.