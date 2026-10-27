«Κορυφαίος Σέρβος προπονητής ο Νίκολιτς» -Ποιος αποθέωσε τον κόουτς της ΑΕΚ - iefimerida.gr

Ο Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς επέστρεψε στον πάγκο της Παρτίζαν και αποθέωσε τον Μάρκο Νίκολιτς, χαρακτηρίζοντας τον προπονητή της ΑΕΚ κορυφαίο Σέρβο τεχνικό.

Ο Σάσα Ίλιτς αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο της Παρτίζαν, με τον Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς να αναλαμβάνει και πάλι τα ηνία, αποτελώντας τον διάδοχο του άλλοτε προπονητή του Ατρομήτου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Στανόγεβιτς αποκάλυψε ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Μάρκο Νίκολιτς, πριν εκείνος δεχθεί να αναλάβει τη θέση. Μάλιστα, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον προπονητή της ΑΕΚ, τον οποίο χαρακτήρισε κορυφαίο Σέρβο τεχνικό.

Όσα είπε ο Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς για τον Μάρκο Νίκολιτς

«Ο καλύτερος Σέρβος προπονητής μας με ρώτησε αν το αισθάνομαι μέσα μου και αν τελικά θα επιστρέψω. Του απάντησα ότι δεν ήξερα ακόμη, αλλά ότι το ένιωθα στο στομάχι μου. Μάλιστα, του έδωσα την απάντησή μου πριν ακόμη τη δώσω στον διευθυντή της ομάδας. Εκείνος μου είπε μόνο “καλή τύχη”. Φυσικά, μιλάω για τον Μάρκο Νίκολιτς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο νέος προπονητής της Παρτίζαν.