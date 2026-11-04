«Η αληθινή βασίλισσα είναι η ΑΕΚ»: Το κορεό των φίλων της Ένωσης και ο... χαμός στον ύμνο της [βίντεο] - iefimerida.gr

Οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν δημιουργήσει μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, υποδεχόμενοι τη Ρεάλ στη Νέα Φιλαδέλφια.

Ένα σπουδαίο, ιστορικό ραντεβού για την ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Φυσικά, οι φίλοι της Ένωσης δημιούργησαν από νωρίς εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

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Η αναφορά, άλλωστε, της Ρεάλ στον ύμνο της ΑΕΚ κάνει ακόμα πιο σημαδιακό αυτό το ματς. Οι φίλοι της Ένωσης τραγούδησαν με… πάθος τον συγκεκριμένο στίχο και ανέβασαν από πολύ νωρίς τα ντεσιμπέλ.

Ενώ κατά την είσοδο των ομάδων, δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Το κιτρινόμαυρο κορεό στην Allwyn Arena ήταν εντυπωσιακό, με το πανό στο κέντρο του γηπέδου να αναφέρει ως… αληθινή βασίλισσα την ΑΕΚ, πικάροντας κατά κάποιον τρόπο τους Μαδριλένους.