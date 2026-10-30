 Με Κόντσαρ και Μιλουτίνοφ η 12αδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο - iefimerida.gr
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Με Κόντσαρ και Μιλουτίνοφ η 12αδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο

Ο Μιλουτίνοφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού
Ο Μιλουτίνοφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού / Φωτογραφία: (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο για την 9η αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να συμπεριλαμβάνει στην δωδεκάδα για πρώτη φορά τον Τζον Κόντσαρ.

Επιστροφή στη βάση για τον Ολυμπιακό μετά από την εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Μπεσίκτας. Οι ερυθρόλευκοι υποδέχονται την Αρμάνι Μιλάνο στη Sunel Arena (21:15), με τον Άλεκ Πίτερς να βρίσκεται για πρώτη φορά σε επίσημο ματς απέναντι στην παλιά του ομάδα. 

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Με Κόντσαρ και Μιλουτίνοφ η 12αδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο

Μετά τις πολλές απουσίες απέναντι στην Μπεσίκτας (Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ, Μοντέρο), ο Γιώργος Μπαρτζώκας βλέπει έναν από τους παίκτες-κλειδιά να επιστρέφουν στη δωδεκάδα. Ο λόγος για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στο δάχτυλο του ποδιού, με τις εξετάσεις του να βγαίνουν καθαρές. 

Παράλληλα ο Έλληνας προπονητής του Ολυμπιακού μπορεί να υπολογίζει και στον Τζον Κόντσαρ που θα κάνει ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα. Εκτός για αυτό το παιχνιδι έμειναν οι Νετζήπογλου και Ντάνστον.

Αναλυτικά η 12αδα του Ολυμπιακού: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τζόζεφ, Καραγιαννίδης, Πλώτας, Κόντσαρ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Εντζάι, Χολ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς. 

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