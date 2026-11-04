Κόντης: «Ξέρουμε τι χρειάζεται να κάνουμε για να διεκδικήσουμε αυτό που μπορούμε» - iefimerida.gr

Ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, μίλησε για το πόσο δύσκολο είναι το εκτός έδρας ματς κόντρα στη Χάποελ Μπερ Σεβά για το Europa League.

Ο Χρήστος Κόντης γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει τόσο εκείνος, όσο και οι παίκτες του, ώστε ο ΟΦΗ να πάρει την εκτός έδρας νίκη με αντίπαλο τη Χάποελ Μπερ Σεβά, όπως τόνισε με τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου πριν το κρίσιμο ματς με την ομάδα του Ισραήλ.

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Ο έμπειρος τεχνικός επισήμανε μεταξύ άλλων ότι όλοι πλέον στις τάξεις του συλλόγου έχουν την εμπειρία που χρειάζεται, ώστε να παίξουν απέναντι σε μία τόσο καλή και ποιοτική ομάδα και να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους φέρει και πάλι ψηλά στη βαθμολογία της League Phase του Europa League.

O Χρήστος Κόντης φρόντισε να επισημάνει μεταξύ άλλων τα «ατού» των αντιπάλων του και ότι είναι μία ομάδα που αρέσκεται στο να αγωνίζεται επιθετικά και ότι μπορεί να κάνει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους τον ΟΦΗ να... υποφέρει στο ματς της Πέμπτης (5/11).

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Χρήστος Κόντης:

Για το αν θεωρείται κομβικό το ματς με την Χάποελ:

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«Για μένα δεν υπάρχουν κομβικά παιχνίδια, όλα είναι σημαντικά. Είναι ένα παιχνίδι που θέλουμε να επιστρέψουμε σε θετικά αποτελέσματα, έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για να αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα. Έχουμε έρθει με τη νοοτροπία της νίκης, ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητες της ομάδας, θεωρώ ότι πλέον έχουμε γίνει πιο έμπειροι, έχουμε καταλάβει τι χρειάζεται και να δείξουμε χαρακτήρα και προσωπικότητα ώστε να διεκδικήσουμε αυτό που μπορούμε».

Για το γεγονός ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί σε γήπεδο δίχως κόσμο:

«Σίγουρα είναι κάτι που επηρεάζει και τις δύο ομάδες, περισσότερο την γηπεδούχο. Είναι ωραίο να παίζεις σε γεμάτο γήπεδο, με φωνές που σε πορώνουν, σε ξυπνούν όμως αυτές είναι οι συνθήκες και δεν θα παίξει ρόλο ο κόσμος αλλά πόσο συγκεντρωμένες είναι οι δύο ομάδες για να πετύχουν αυτό που θέλουν»﻿.

Για το τι περιμένει από το παιχνίδι με την Μπερ Σεβά:

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«Προφανώς τα παιχνίδια που παίζεις σε κάνουν σοφότερο, προσκομίζεις εμπειρίες όμως πρέπει να καταλάβεις ότι σε αυτό το επίπεδο δεν συγχωρούνται τα λάθη, όπως συνέβη με την Μπάγερ ή με την Ρεν που χάθηκαν 1 ή 3 βαθμοί στο τέλος. Ξέρουμε πόσο χρειάζεται να είσαι συγκεντρωμένος μέσα στο γήπεδο. Μην ξεχνάμε ότι παίζουμε με την πρωταθλήτρια Ισραήλ, καμία φορά κοιτάζουμε το μπάτζετ τους και τα συζητάμε, παίζουμε με μια εξαιρετική ομάδα που ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο, πολύ καλή με την μπάλα στα πόδια και πιστεύω πως θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι επειδή θα έχει τακτική. Σίγουρα παίρνουμε εμπειρίες όμως το κάθε παιχνίδι έχει διαφορετικά στοιχεία, είναι διαφορετικές ομάδες η Ρεν και η Μπάγερ Λεβερκούζεν όπως και η Χάποελ Μπερ Σεβά».

Για το τακτικό κομμάτι και την προσέγγιση του αγώνα από την πλευρά του ΟΦΗ:

﻿«Η Χάποελ είναι πολύ επιθετική, της αρέσει να παίζει πάρα πολύ, είναι μια ομάδα που θέλει να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού και όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια, να πιέζει ψηλά και να δημιουργεί προβλήματα στους αντιπάλους. Αυτό δημιουργεί σκέψεις σε εμάς όμως είμαι σίγουρος πως αύριο τα παιδιά θα κάνουν ένα πολύ καλό παιχνίδι δίχως φόβο, με αυτοπεποίθηση για τον δικό μας τρόπο και ελπίζω να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».