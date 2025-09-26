Κόντης: «Η νίκη θα δώσει αυτοπεποίθηση, αν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά» - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε στη Βέρνη με το εμφατικό 1-4 την Γιούνγκ Μπόις, με τον Χρήστο Κόντη να είναι ευχαριστημένος από την απόδοση των παικτών του.

Μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τα παιδιά. Κάναμε συγκλονιστική προσπάθεια σε αμυντικό και επιθετικό κομμάτι σε μια δύσκολη έδρα. Κατά διαστήματα πιεστήκαμε, αλλά ανταπεξήλθαμε. Ακολουθήσαμε το πλάνο, αυτό βγήκε και κερδίσαμε δικαιότατα».

Όσο για το τι θα δώσει αυτή η νίκη στην ομάδα του, υπογράμμισε: «Η νίκη θα δώσει αυτοπεποίθηση την οποία χρειάζονταν οι παίκτες. Θα τους απελευθερώσει γιατί καμιά φορά τα πόδια είναι βαριά. Κατάλαβαν ότι αξίζουν πολλά με το ταλέντο τους και ότι αν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Κοιτάμε πλέον το παιχνίδι με Παναιτωλικό».

Τέλος, για τη χαρά που νιώθει, πρόσθεσε: «Το βλέπετε από το πρόσωπό μου. Το χαμόγελό μου τα λέει όλα. Οι αρετές του προπονητή φαίνονται από τις αρετές των παικτών».